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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent VIASúprava na detskú potravu

SCF613/20

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Jeden systém - množstvo volieb
VIA je všestranný úložný systém, ktorý šetrí miesto a rastie s Vaším dieťaťom. Poháre VIA sú ideálne na ukladanie a prepravu chutných doma pripravených pokrmov.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Úložný systém bez obsahu BPA

Jeden systém - množstvo volieb

Jednoduchá organizácia

Jednoduchá organizácia

Jednoduché označenie pohárov a sledovanie dátumov a obsahu

Nepriepustný systém na zakrútenie

Nepriepustný systém na zakrútenie

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Dokonalé pre cestovanie

Dokonalé pre cestovanie

Ideálne na odkladanie a prepravu

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

22/12/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

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