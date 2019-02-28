Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Jednoduché označenie pohárov a sledovanie dátumov a obsahu
Pre bezpečné ukladanie a prepravu
Ideálne na odkladanie a prepravu
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Zoe41
22/12/2015
Polska
Overený kupujúci
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka