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Tento produkt už nie je dostupný
SCF616/05
Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie
Úložný systém Philips Avent je všestranný úložný systém, ktorý šetrí miesto a rastie s vaším dieťaťom. Na uloženie materského mlieka a detskej stravy môžete využívať ten istý pohár. Je vhodný pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky na fľaše Philips Avent.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
240 ml
Pre bezpečné ukladanie a prepravu
Uchovajte drahocenné materské mlieko či detskú stravu v pohárikoch na uskladnenie materského mlieka Philips Avent. Jedlo môžete uchovávať v chladničke alebo v mrazničke.
Skvelé riešenie na cesty. Stravu pre svoje dieťa môžete poľahky vziať so sebou na cesty
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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