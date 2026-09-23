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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent VIAPlniace poháre Philips Avent

SCF616/05

Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie

Úložný systém Philips Avent je všestranný úložný systém, ktorý šetrí miesto a rastie s vaším dieťaťom. Na uloženie materského mlieka a detskej stravy môžete využívať ten istý pohár. Je vhodný pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky na fľaše Philips Avent.

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie

  • 240 ml

Nepriepustný systém na zakrútenie

Nepriepustný systém na zakrútenie

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Uchovajte stravu pre svoje dieťa

Uchovajte drahocenné materské mlieko či detskú stravu v pohárikoch na uskladnenie materského mlieka Philips Avent. Jedlo môžete uchovávať v chladničke alebo v mrazničke.

Vezmite detskú stravu so sebou

Skvelé riešenie na cesty. Stravu pre svoje dieťa môžete poľahky vziať so sebou na cesty

Technické špecifikácie

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