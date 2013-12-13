Tento produkt už nie je dostupný
SCF625/01
125 ml/ 4 oz
Navrhnutý pre jemné ďasná
Nasaďte rukoväte na fľašu s cumlíkom, ktorú vaše dieťa používa a pozná, a pomôžte mu naučiť sa piť samostatne
Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem sklenených fliaš a pohára umožňujúceho piť ako dospelí/môjho prvého pohára pre veľké deti sú kompatibilné. Môžete ich tak kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym vývojovým potrebám vášho batoľaťa.
2.0
z 5
1
Recenzia
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
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