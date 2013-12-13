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  • Prvý krok dieťaťa v používaní pohára
  • Prvý krok dieťaťa v používaní pohára

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSúprava na prechod z detskej fľaše na pohár

SCF625/01

2
| (1) Recenzia
Prvý krok dieťaťa v používaní pohára
Súprava na prechod z fľaše na prvý pohár Philips Avent sa dodáva s mäkkým náustkom a rukoväťami s jednoduchým uchopením, vďaka čomu sa vaše dieťa ľahšie naučí piť samostatne.
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Pohár s mäkkým náustkom

Prvý krok dieťaťa v používaní pohára

  • 125 ml/ 4 oz

Mäkký náustok

Mäkký náustok

Navrhnutý pre jemné ďasná

Vrátane nácvičných rukovätí

Nasaďte rukoväte na fľašu s cumlíkom, ktorú vaše dieťa používa a pozná, a pomôžte mu naučiť sa piť samostatne

Kompatibilné s fľašami a pohármi Philips Avent

Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem sklenených fliaš a pohára umožňujúceho piť ako dospelí/môjho prvého pohára pre veľké deti sú kompatibilné. Môžete ich tak kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym vývojovým potrebám vášho batoľaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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2.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
1

13/12/2013

Polska

Polska

Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 