Tento produkt už nie je dostupný
2 ks
Priet. cumlík na fľašu pre novorodenca
0 m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
4.3
z 5
24
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Miriam K.
01/11/2022
Česká republika
Dudlík
Syn jsi jednoduše chytl jako prso.. velká výhoda, u jiných lahviček má problém. Po pití nemá konečně škytavku. Doporučuji
Výhody
Nemá škytavku, přisaje se hned
Nevýhody
Nedá se dát na jinou lahvičku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF631/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF631/27 Antikolikový dudlík
Saam3
17/10/2022
Česká republika
Opravdu kvělý produkt
Tento produkt antikolikový dudlík mě opravdu mile překvapil. Krmení nebylo vůbec nijak přerušované a naopak velmi hezky plynulé. Dudlík hezky držel tvar a nikde se neohýbal. Myslím si, že naše děťátko díky tomuto dudlíku lépe v noci spinká. Všem velmi doporučuji.
Výhody
Tvar
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF631/27 Antikolikový dudlík
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF631/27 Antikolikový dudlík
iwanka1M1
12/10/2022
Česká republika
Super
Klidně můžu antikolikový dudlík doporučit i ostatním vyzkoušet. Při pití s ním syna nebolelo tak bříško, dokázal spát i celou noc vkusu. Vyhovoval mu jeho tvar. Antikolikový cumlík si oblíbil můj syn i já. Líbí se mi, že si umíme zvolit i různé průtoky podle jeho potřeby.
Výhody
Vše
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF631/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF631/27 Antikolikový dudlík
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011