Tento produkt už nie je dostupný
2 ks
Cumlík na fľašu s pomalým prietokom
1m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
4.6
z 5
30
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
to-ma-nka12
02/11/2022
Česká republika
Super pomocník při bolení bříšek
Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!
Výhody
Tvar, velikost průtoku, funguje!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF632/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF632/27 Antikolikový dudlík
CeRe13
31/10/2022
Česká republika
Malý zázrak
Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.
Výhody
Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF632/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF632/27 Antikolikový dudlík
Maljana
31/10/2022
Česká republika
Super dudliky
S avent antikolikovymi dudliky jsem velmi spokojena, opravdu funguji. Miminku se nedostava tolik vzduchu do briska, jako z ostatnich lahvicek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF632/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF632/27 Antikolikový dudlík
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011