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  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na fľašu Anti-colic

SCF633/27

4.9
| (31) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Cumlík na fľašu Anti-colic je navrhnutý na kŕmenie bez prerušenia. Vzduch sa vpúšťa do fľaše a nedostáva sa do bruška dieťaťa. Rebrovaná textúra cumlíka bráni jeho vťahovaniu a obmedzuje prerušovanie a nepohodlie pri kŕmení.
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Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 2 ks

  • Cumlík na fľašu so str. rýchlym priet.

  • 3 m+

Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.

O 60 % menej nespokojného kriku v noci*

O 60 % menej nespokojného kriku v noci*

Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

31

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

23/12/2019

Česká republika

Česká republika

Dudlík Avent skvělý pomocník

Chtěla bych dudlík Avent doporučit, naší malé velmi pomohl při bolestech bříška. Antikolikový dudlík a systém od Aventu je skvělý. Jsme velice spokojeni.

Výhody

splnil veškeré pořadavky, dobrá cena, rychlé dodání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

s vlastnostmi dudílku jsem plně spokojeni

oproti dříve používaným dudílkům je na malém znát velké zlepšení. Můžeme v klidu doporuči. Rozhodně stojí za vzkoušení.

Výhody

kvalitní provedení a snadnost mytí

Nevýhody

nemá doživotní trvanlivost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Antikolikový dudlík Avent

Velice kvalitní provedení. Veliká výhoda, že je více průtokové pro větší kojence. Výrobek bych si určitě ráda zakoupila, synovi vyhovuje

Výhody

Kvalitní silikonové provedení, dostačující průtok pro větší miminko

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.

  2. Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

  3. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.

  4. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011