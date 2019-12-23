Tento produkt už nie je dostupný
2 ks
Cumlík na fľašu so str. rýchlym priet.
3 m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
4.9
z 5
31
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Petris
23/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Dudlík Avent skvělý pomocník
Chtěla bych dudlík Avent doporučit, naší malé velmi pomohl při bolestech bříška. Antikolikový dudlík a systém od Aventu je skvělý. Jsme velice spokojeni.
Výhody
splnil veškeré pořadavky, dobrá cena, rychlé dodání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička
Andragovci
19/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
s vlastnostmi dudílku jsem plně spokojeni
oproti dříve používaným dudílkům je na malém znát velké zlepšení. Můžeme v klidu doporuči. Rozhodně stojí za vzkoušení.
Výhody
kvalitní provedení a snadnost mytí
Nevýhody
nemá doživotní trvanlivost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička
19/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Antikolikový dudlík Avent
Velice kvalitní provedení. Veliká výhoda, že je více průtokové pro větší kojence. Výrobek bych si určitě ráda zakoupila, synovi vyhovuje
Výhody
Kvalitní silikonové provedení, dostačující průtok pro větší miminko
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF633/27 Antikoliková savička
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011