Tento produkt už nie je dostupný
2 ks
Cumlík na fľašu s rýchlym prietokom
6 m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
4.9
z 5
89
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Míra S.
29/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vše v pořádku.
ok, splnilo očekávání pro výměnu na Avent lahvičku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF634/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF634/27 Antikolikový dudlík
Džery
04/05/2021
Česká republika
Tradiční kvalita
Na tomto dudlíku je vidět, že co je kvalitní, není třeba pořád měnit či nesmyslně upgradovat! V mé rodině prošel již dvěma dětmi a nakoupil jsem ho dopředu už na třetí! ...víc dětí už nezvládnu :-)
Výhody
kvalita, dokonalé provedení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF634/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF634/27 Antikolikový dudlík
Teryk9999
19/05/2020
Česká republika
Super antikolikový dudlík
Za nás super. Syn byl kojený a flašku dostal jen zřídka kdy. Hodně se říká, že krmení z lahve může kojení zkazit ale s tímto dudlíkem se nám to nestalo.
Výhody
Tvar
Nevýhody
Nemám co vytknout
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF634/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF634/27 Antikolikový dudlík
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011