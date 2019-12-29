Tento produkt už nie je dostupný
2 ks
Cumlík na fľašu s premenlivým prietokom
3 m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
4.3
z 5
11
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Simkru
29/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
top produkt!
S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.
Výhody
tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF635/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF635/27 Antikolikový dudlík
Bublinka 1
23/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělý výrobek
S antikolikovým dudlíkem Avent jsem velmi spokojená. Dcera díky němu netrpí žádnými bolestmi břicha. Je skvělé, že průtok je variabilní, protože už nemusím kupovat další velikosti. Přes průtok číslo 3 se dá pít i kaše. Můžu všem vřele doporučit. Dcera má i šidítka Avent. Jiné nechce. Zřejmě ji připomínají dudlík na flašku.
Výhody
Variabilní průtok. Tvar dudlíku.
Nevýhody
Teče rychleji, takže při přechodu z dudlíku číslo 2, je třeba třeba být trpělivý, než si dítě zvykne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF635/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF635/27 Antikolikový dudlík
Avent123
09/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělý výrobek
Dudliky na láhev Avent jsem si vybrala, jelikož jsem používala i u dcery a jsou skvěle. Rada se k nim teď u syna vracím. Mají skvělý tvar. Výrobky Avent jsme si oblíbili a určitě doporučuji dal!
Výhody
Tvar
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF635/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF635/27 Antikolikový dudlík
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011