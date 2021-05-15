Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Prietok na husté pokrmy
6 m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
4.9
z 5
36
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Peti2548
15/05/2021
Česká republika
Dudliky avent
Avent lahvicky i dudliky jsou jediné, které naše dvojčátka mají. Nemůžu si vynachválit. Vše naprosto bez problémů, krmení s aventem je radost :)
Výhody
Savicka iminuteje prso proto je tak snadné krmeni
Nevýhody
Žádné nejsoi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík
Miledevce
10/05/2021
Česká republika
Skvela volba
S temito savickami jsem nad miru spokojena. Mala ze zacatku hodne zvracela a tyto savicky spolu s antokolik lahvi a lzickou hodne pomohly.
Výhody
Velmi kvalitni material
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík
Hrushanda
26/05/2020
Česká republika
Úžasně funguje
Po několika odzkoušených lahvičkách jsme zkusili i lahvičku od Aventu. Malý z nich krásné pil a nepolykal vzduch. Nyní už jí i tuhou stravu a tudíž používáme tady tu savičku, do které mu dáváme kašičku. Můžu vřele doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011