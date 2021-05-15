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  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na fľašu Anti-colic

SCF636/27

4.9
| (36) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Cumlík na fľašu Anti-colic je navrhnutý na kŕmenie bez prerušenia. Vzduch sa vpúšťa do fľaše a nedostáva sa do bruška dieťaťa. Rebrovaná textúra cumlíka bráni jeho vťahovaniu a obmedzuje prerušovanie a nepohodlie pri kŕmení.
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Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 2 kusy

  • Prietok na husté pokrmy

  • 6 m+

Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.

O 60 % menej nespokojného kriku v noci*

O 60 % menej nespokojného kriku v noci*

Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

36

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dudliky avent

Avent lahvicky i dudliky jsou jediné, které naše dvojčátka mají. Nemůžu si vynachválit. Vše naprosto bez problémů, krmení s aventem je radost :)

Výhody

Savicka iminuteje prso proto je tak snadné krmeni

Nevýhody

Žádné nejsoi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvela volba

S temito savickami jsem nad miru spokojena. Mala ze zacatku hodne zvracela a tyto savicky spolu s antokolik lahvi a lzickou hodne pomohly.

Výhody

Velmi kvalitni material

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Úžasně funguje

Po několika odzkoušených lahvičkách jsme zkusili i lahvičku od Aventu. Malý z nich krásné pil a nepolykal vzduch. Nyní už jí i tuhou stravu a tudíž používáme tady tu savičku, do které mu dáváme kašičku. Můžu vřele doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF636/27 Antikolikový dudlík

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.

  2. Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

  3. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.

  4. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011