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  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent AirflexDetská fľaša Classic

SCF640/17

4.6
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pre zdravé aktívne kŕmenie
Fľaša na kŕmenie Philips Avent Airflex používa jedinečný cumlík Avent Airflex, ktorý podporuje zdravé, aktívne kŕmenie a pracuje s prirodzeným rytmom kŕmenia dieťaťa. Cumlík Airflex uľahčuje prechod dieťaťa od bradavky k fľaši.
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Klinicky overené potláčanie koliky

Pre zdravé aktívne kŕmenie

  • 1 fľaša

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s prietokom pre novorodenca

  • 0 m+

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky

Vstavaný ventil Airflex

Vstavaný ventil Airflex

Fľaša pre kojencov Avent Airflex je vybavená ventilom Airflex, ktorý funguje na princípe prirodzeného kŕmenia dieťaťa.

Klinicky overené potláčanie koliky

Klinicky overené potláčanie koliky

Klinická skúška preukázala, že deti vo veku 2 týždňov kŕmené z fľaše Avent pociťovali slabšie koliky ako deti kŕmené z bežnej fľaše (www.philips.com/Avent).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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