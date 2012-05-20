Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom pre novorodenca
0 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky
Fľaša pre kojencov Avent Airflex je vybavená ventilom Airflex, ktorý funguje na princípe prirodzeného kŕmenia dieťaťa.
Klinická skúška preukázala, že deti vo veku 2 týždňov kŕmené z fľaše Avent pociťovali slabšie koliky ako deti kŕmené z bežnej fľaše (www.philips.com/Avent).
4.6
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +