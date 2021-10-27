Tento produkt už nie je dostupný
3 fľaše
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom pre novorodenca
0 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky
Fľaša pre kojencov Avent Airflex je vybavená ventilom Airflex, ktorý funguje na princípe prirodzeného kŕmenia dieťaťa.
Klinická skúška preukázala, že deti vo veku 2 týždňov kŕmené z fľaše Avent pociťovali slabšie koliky ako deti kŕmené z bežnej fľaše (www.philips.com/Avent).
4.7
z 5
101
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Mia52
27/10/2021
Česká republika
Super
Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Kikina56
30/09/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vše v pořádku
Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Vyborna láhev
Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.
Výhody
Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev