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Všetky rady

  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent AirflexDetská fľaša Classic

SCF640/37

4.7
| (101) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Pre zdravé aktívne kŕmenie
Fľaša na kŕmenie Philips Avent Airflex používa jedinečný cumlík Avent Airflex, ktorý podporuje zdravé, aktívne kŕmenie a pracuje s prirodzeným rytmom kŕmenia dieťaťa. Cumlík Airflex uľahčuje prechod dieťaťa od bradavky k fľaši.
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Klinicky overené potláčanie koliky

Pre zdravé aktívne kŕmenie

  • 3 fľaše

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s prietokom pre novorodenca

  • 0 m+

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky

Vstavaný ventil Airflex

Vstavaný ventil Airflex

Fľaša pre kojencov Avent Airflex je vybavená ventilom Airflex, ktorý funguje na princípe prirodzeného kŕmenia dieťaťa.

Klinicky overené potláčanie koliky

Klinicky overené potláčanie koliky

Klinická skúška preukázala, že deti vo veku 2 týždňov kŕmené z fľaše Avent pociťovali slabšie koliky ako deti kŕmené z bežnej fľaše (www.philips.com/Avent).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

101

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Super

Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vše v pořádku

Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vyborna láhev

Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.

Výhody

Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.

Nevýhody

Casem se omyje odmerka vody

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

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