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  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent AirflexDetská fľaša Classic

SCF643/17

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pre zdravé aktívne kŕmenie
Fľaša na kŕmenie Philips Avent Airflex používa jedinečný cumlík Avent Airflex, ktorý podporuje zdravé, aktívne kŕmenie a pracuje s prirodzeným rytmom kŕmenia dieťaťa. Cumlík Airflex uľahčuje prechod dieťaťa od bradavky k fľaši.
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Klinicky overené potláčanie koliky

Pre zdravé aktívne kŕmenie

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík s pomalým prietokom

  • 1m+

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky

Vstavaný ventil Airflex

Vstavaný ventil Airflex

Fľaša pre kojencov Avent Airflex je vybavená ventilom Airflex, ktorý funguje na princípe prirodzeného kŕmenia dieťaťa.

Klinicky overené potláčanie koliky

Klinicky overené potláčanie koliky

Klinická skúška preukázala, že deti vo veku 2 týždňov kŕmené z fľaše Avent pociťovali slabšie koliky ako deti kŕmené z bežnej fľaše (www.philips.com/Avent).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF663/27 Classic PES baby bottle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF663/27 Classic PES baby bottle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF663/27 Classic PES baby bottle

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