Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík s pomalým prietokom
1m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky
Fľaša pre kojencov Avent Airflex je vybavená ventilom Airflex, ktorý funguje na princípe prirodzeného kŕmenia dieťaťa.
Klinická skúška preukázala, že deti vo veku 2 týždňov kŕmené z fľaše Avent pociťovali slabšie koliky ako deti kŕmené z bežnej fľaše (www.philips.com/Avent).
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Akiko
07/05/2016
Polska
Super produkt
[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF663/27 Classic PES baby bottle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF663/27 Classic PES baby bottle
ewa251
18/12/2013
Polska
Polecam
Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
zosiek1
27/06/2012
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF663/27 Classic PES baby bottle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF663/27 Classic PES baby bottle