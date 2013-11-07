Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
330 ml (11 oz)
Cumlík s variabilným prietokom
3 m+
Cumlík s premenlivým prietokom má štrbinový výrez, ktorý umožňuje nastaviteľný prietok. Prietok možno meniť jednoducho otočením fľaše tak, aby sa značky I, II alebo III na cumlíku zarovnali s nosom dieťaťa
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky
Fľaša pre kojencov Avent Airflex je vybavená ventilom Airflex, ktorý funguje na princípe prirodzeného kŕmenia dieťaťa.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +