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  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie
  • Pre zdravé aktívne kŕmenie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent AirflexDetská fľaša Classic

SCF646/17

4.8
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pre zdravé aktívne kŕmenie
Fľaša na kŕmenie Philips Avent Airflex používa jedinečný cumlík Avent Airflex, ktorý podporuje zdravé, aktívne kŕmenie a pracuje s prirodzeným rytmom kŕmenia dieťaťa. Cumlík Airflex uľahčuje prechod dieťaťa od bradavky k fľaši.
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Klinicky overené potláčanie koliky

Pre zdravé aktívne kŕmenie

  • 1 fľaša

  • 330 ml (11 oz)

  • Cumlík s variabilným prietokom

  • 3 m+

Cumlík s premenlivým prietokom pre hustejšie pokrmy

Cumlík s premenlivým prietokom pre hustejšie pokrmy

Cumlík s premenlivým prietokom má štrbinový výrez, ktorý umožňuje nastaviteľný prietok. Prietok možno meniť jednoducho otočením fľaše tak, aby sa značky I, II alebo III na cumlíku zarovnali s nosom dieťaťa

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky

Vstavaný ventil Airflex

Vstavaný ventil Airflex

Fľaša pre kojencov Avent Airflex je vybavená ventilom Airflex, ktorý funguje na princípe prirodzeného kŕmenia dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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