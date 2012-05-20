VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Pre pohodlné zdravé kŕmenie
  • Pre pohodlné zdravé kŕmenie
  • Pre pohodlné zdravé kŕmenie
  • Pre pohodlné zdravé kŕmenie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent Tempo- Disposable SystemFľaša Natural Feeding Nurser

SCF648/01

4.6
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pre pohodlné zdravé kŕmenie
Vychutnajte si viac pohodlia a istotu zdravého kŕmenia pre dieťa s fľašou na prirodzené kŕmenie Avent Tempo Natural Feeding Nurser. Vložka fľaše Tempo Liner sa sťahuje podľa toho, ako sa dieťa kŕmi, a tak umožňuje dieťaťu kontrolovať tok mlieka – výsledkom je menej vzduchu v brušku dieťaťa.
Zobraziť všetky výhody

Pracuje v súlade s prirodzeným rytmom detského kŕmenia

Pre pohodlné zdravé kŕmenie

  • 125 ml (4 oz)

Tvarované, vopred sterilizované vložky

Tvarované, vopred sterilizované vložky

Vložky Tempo Liner sú vopred sterilizované, jednorazové a širšie tvarované, aby bolo plnenie a kŕmenie jednoduchšie.

Jednorazový systém

Jednorazový systém

Vložky Tempo sú silné, široké a tvarované tak, aby plnenie a tvarovanie boli jednoduchšie. Určite oceníte pohodlie vopred sterilizovaných jednorazových vložiek pre každé kŕmenie.

Vložka sa sťahuje, aby v detskom brušku bolo menej vzduchu

Vložka sa sťahuje, aby v detskom brušku bolo menej vzduchu

Vložky Tempo Liner sa sťahujú podľa toho, ako sa dieťa kŕmi, aby v detskom brušku bolo menej vzduchu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.