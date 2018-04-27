Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Pomalý prietok
1m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF652/27 Natural etetőcumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF652/27 Natural etetőcumi
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011