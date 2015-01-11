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Všetky rady

  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
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  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
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  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na prirodzené kŕmenie

SCF653/27

4.3
| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
Vďaka nášmu novému cumlíku bude kŕmenie z fľaše prirodzenejšie – pre vaše dieťa i pre vás. Cumlík má inovačný tvar okvetných listov, ktorý umožňuje prirodzené prisatie podobné prisatiu k bradavke, takže kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše bude pre dieťa oveľa ľahšie.
Zobraziť všetky výhody

Cumlík Avent v tvare okvetných listov

Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše

  • 2 kusy

  • Stredný prietok

  • 3 m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3
2

11/01/2015

Polska

Polska

świetny smoczek

Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Smoczek Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Smoczek Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Výhody

Minőség

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Natural etetőcumi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Natural etetőcumi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Natural etetőcumi

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