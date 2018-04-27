Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Rýchly prietok
6 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
4.6
z 5
9
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Letti
27/04/2018
Magyarország
Jó, hogy van
Az idősebb babák a gyors átfolyást biztosító cumifej segítségével könnyen elfogyasztják a reggelire/vacsorára szánt anyatejet vagy tápszert.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF654/27 Natural etetőcumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF654/27 Natural etetőcumi
Gyöngyi
24/04/2018
Magyarország
Kiváló
Kiváló a reggeli és esti tejcsi elfogyasztásához...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF654/27 Natural etetőcumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF654/27 Natural etetőcumi
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Výhody
коликов стало меньше, прочная
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF656/27 Соска Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF656/27 Соска Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011