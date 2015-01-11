Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Variabilný prietok
3 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
4.3
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
krysia123
11/01/2015
Polska
świetny smoczek
Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Smoczek Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Smoczek Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Výhody
Minőség
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Natural etetőcumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Natural etetőcumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF653/27 Natural etetőcumi
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011