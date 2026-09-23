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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCestovná súprava Philips Avent na kŕmenie 6 m+

SCF724/00

Viac pohodlia pri kŕmení na cestách

Cestovná súprava na kŕmenie Philips Avent obsahuje jednu väčšiu delenú servírovaciu misku, dve odnímateľné malé nádobky, integrovanú lyžičku na odstavenie a prísavnú podložku, ktorá zabraňuje rozliatiu. Je to skvelý spoločník na cesty pre každú mamičku.

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brand recommended by mums worldwide1

Optimalizované pre kŕmenie na cestách

Viac pohodlia pri kŕmení na cestách

  • Cestovná súprava

Cestovná súprava na kŕmenie

Cestovná súprava na kŕmenie Philips Avent obsahuje jednu veľkú delenú servírovaciu misku s vekom a dve odnímateľné malé nádobky s vekami, ktoré sú dokonale vhodné na menšie porcie jedla, desiatu či olovrant

Bezpečné veká, ktoré zabránia rozliatiu a uchovajú nádobku hygienicky čistú

Bezpečné veká, ktoré zabránia rozliatiu a uchovajú nádobku hygienicky čistú

Obsahuje integrovanú lyžičku na odstavenie a prísavnú podložku

Technické špecifikácie

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 