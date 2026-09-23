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SCF724/00
Viac pohodlia pri kŕmení na cestách
Cestovná súprava na kŕmenie Philips Avent obsahuje jednu väčšiu delenú servírovaciu misku, dve odnímateľné malé nádobky, integrovanú lyžičku na odstavenie a prísavnú podložku, ktorá zabraňuje rozliatiu. Je to skvelý spoločník na cesty pre každú mamičku.
Cestovná súprava
Cestovná súprava na kŕmenie Philips Avent obsahuje jednu veľkú delenú servírovaciu misku s vekom a dve odnímateľné malé nádobky s vekami, ktoré sú dokonale vhodné na menšie porcie jedla, desiatu či olovrant
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Hodnotenie
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