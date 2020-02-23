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  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF746/01

4.9
| (18) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pite, nerozlievajte
Detská fľaška Philips Avent bez BPA obsahuje mäkký silikónový náustok, ktorý zabezpečuje pitie bez rozlievania. Pomocou mäkkej rukoväte môže vaše dieťa piť samo. Jednoduchá pre vaše dieťa, pohodlná pre vás.
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Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Pite, nerozlievajte

  • Pite, nerozlievajte

  • 200 ml (7 oz)

  • 6 m+

Zabudovaný ventil pre pitie bez rozlievania

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.9

z 5

18

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Gyakorlatban is bizonyított

Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.

Výhody

Minden szempontból praktikus

Nevýhody

Nem tudok ilyet mondani

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Zamestnanec spoločnosti Philips

A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek

[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.

Výhody

Tökéletes termék

Nevýhody

Ilyen nincs

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

A legjobb itatópohár

Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék

Výhody

Nem csepeg

Nevýhody

Nincs olyan

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 