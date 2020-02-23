Tento produkt už nie je dostupný
Pite, nerozlievajte
200 ml (7 oz)
6 m+
Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.
Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.
4.9
z 5
18
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
Výhody
Minden szempontból praktikus
Nevýhody
Nem tudok ilyet mondani
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Zamestnanec spoločnosti Philips
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
Výhody
Tökéletes termék
Nevýhody
Ilyen nincs
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
Výhody
Nem csepeg
Nevýhody
Nincs olyan
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.