Tento produkt už nie je dostupný
Pite, nerozlievajte
9 oz/260 ml
12 m+
Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.
Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
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Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Výhody
Jó áron jó minőség.
Nevýhody
Nincs ilyen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/02 Чашка з носиком
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/02 Чашка з носиком
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/04 Lonček z ustnikom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/04 Lonček z ustnikom
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.