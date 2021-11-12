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  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF747/04

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pite, nerozlievajte
Detská fľaška Philips Avent bez BPA obsahuje mäkký silikónový náustok, ktorý zabezpečuje pitie bez rozlievania. Pomocou mäkkej rukoväte môže vaše dieťa piť samo. Jednoduchá pre vaše dieťa, pohodlná pre vás.
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Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Pite, nerozlievajte

  • Pite, nerozlievajte

  • 9 oz/260 ml

  • 12 m+

Zabudovaný ventil pre pitie bez rozlievania

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Výhody

Jó áron jó minőség.

Nevýhody

Nincs ilyen.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/02 Чашка з носиком

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/02 Чашка з носиком

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/04 Lonček z ustnikom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF747/04 Lonček z ustnikom

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 