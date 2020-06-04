Tento produkt už nie je dostupný
SCF751/05
Pitie bez rozlievania
200 ml (7 oz)
6 m+
.
Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.
Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.
4.1
z 5
72
Recenzie
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Overený kupujúci
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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