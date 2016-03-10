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  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPoháre so slamkou

SCF760/00

5
| (14) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
Pohár so slamkou Philips Avent SCF760/00 je ideálnym riešením na nápoje pre rastúce batoľa. Je nepriepustný a vďaka veku na zakrútenie ho môže batoľa jednoducho používať aj samo. Zároveň sa ľahko rozoberá a čistí.
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Nepriepustné, dieťa ho môže jednoducho používať aj samostatne

Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách

  • 260 ml (9 oz)

  • 12 m+, slamka

Mäkká silikónová slamka s integrovaným ventilom proti rozlievaniu

Dieťa ho otvorí odkrútením a zatvorí zakrútením

Veko na zakrútenie uchová slamky čisté

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

14

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/03/2016

Polska

Polska

Ekspresowa i intuicyjna nauka picia

Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF760/00 Kubki ze słomką

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF760/00 Kubki ze słomką

09/07/2015

Polska

Polska

Świetny kubek godny polecenia:)

Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF760/00 Kubki ze słomką

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF760/00 Kubki ze słomką

08/07/2015

Polska

Polska

Super

Kubek ze słomką to jest strzał w 10. Bardzo córce pod pasował i się z nim nie rozstaje :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF760/00 Kubki ze słomką

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF760/00 Kubki ze słomką

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 