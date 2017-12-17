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  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
  • Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPoháre so slamkou

SCF762/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách
Pohár so slamkou Philips Avent SCF762/00 je ideálnym riešením na nápoje pre rastúce batoľa. Je nepriepustný a vďaka veku na zakrútenie ho môže batoľa jednoducho používať aj samo. Zároveň sa ľahko rozoberá a čistí.
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Nepriepustné, dieťa ho môže jednoducho používať aj samostatne

Veko na zakrútenie uchová slamku hygienicky čistú aj na cestách

  • 340 ml (12 oz)

  • 18 m+, slamka

Mäkká silikónová slamka s integrovaným ventilom proti rozlievaniu

Dieťa ho otvorí odkrútením a zatvorí zakrútením

Veko na zakrútenie uchová slamky čisté

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý :-)

Syn hrníček s brčkem používá od cca 8.měs. Je skvělý rychle čištění a mytí... Nekapací brčko... Máme tři :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF762/00 Hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF762/00 Hrnečky s brčkem

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 