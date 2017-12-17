Tento produkt už nie je dostupný
340 ml (12 oz)
18 m+, slamka
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Kateřina21
17/12/2017
Česká republika
Skvělý :-)
Syn hrníček s brčkem používá od cca 8.měs. Je skvělý rychle čištění a mytí... Nekapací brčko... Máme tři :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF762/00 Hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF762/00 Hrnečky s brčkem
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