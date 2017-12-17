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  • Uchová váš pohár so slamkou vždy hygienicky čistý
  • Uchová váš pohár so slamkou vždy hygienicky čistý
  • Uchová váš pohár so slamkou vždy hygienicky čistý
  • Uchová váš pohár so slamkou vždy hygienicky čistý

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPoháre so slamkou

SCF764/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Uchová váš pohár so slamkou vždy hygienicky čistý
Súprava náhradných slamiek Philips Avent SCF764/00 s kefkou obsahuje 2 náhradné súpravy slamiek a čistiacu kefku. Slamka v poháriku tak bude vždy čistá a hygienická pripravená k okamžitému použitiu!
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Náhradné silikónové slamky s čistiacou kefkou

Uchová váš pohár so slamkou vždy hygienicky čistý

  • Súpravy náhradných slamiek

  • S kefkou

Obsahuje 2 súpravy náhradných slamiek a kefku na čistenie

Pre 260 ml (9 oz) poháre so slamkou

Kefka umožňuje jednoduché čistenie slamky

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 