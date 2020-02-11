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  • Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov
  • Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov
  • Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov
  • Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov
  • Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov
  • Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov
  • Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov
  • Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventIzolované poháre so slamkami

SCF766/00

4.6
| (23) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov
Izolovaný pohár so slamkou Avent SCF766/00 dlhšie uchová nápoje teplé alebo chladné, takže dieťa si môže lepšie vychutnať svoj nápoj! Je nepriepustný a vďaka veku na zakrútenie ho môže batoľa jednoducho používať aj samo.
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Nepriepustný, dieťa ho môže jednoducho používať aj samostatne

Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov

  • 260 ml (9 oz)

  • 12 m+, slamka

Uchová dlhšie správnu teplotu nápojov

Mäkká slamka s integrovaným ventilom proti rozlievaniu

Jednoduchá aktivácia – keď dieťa saje, tekutina ľahko tečie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.6

z 5

23

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3
2

11/02/2020

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Moc spokojena skvele funkce

[Employee of philipsglobal] S timto resenim jsem byla spokojena a funguje za me mov hezky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

20/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Lahvičku doporučujeme

Výrobek doporučuji pro všechny rodiče co tráví hodně času venku. Pití vydrží dlouho teplé, ale nikdy se nestalo že by bylo úplně horké. S hrníčkem jsme moc spokojeni a těším se až ho vyzkoušíme i na horách. Hrneček neteče, dobře se udržuje.

Výhody

údržba, tekutina vydrží teplá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Hrnečky, které udrží teplotu nápoje.

Koupila jsem si hrneček, protože jsem hledala něco, co bude jednoduché na údržbu, v zimě udrží teplotu nápoje a dětem se z nich bude dobře pít. Všechny moje kritéria hrneček splnil, navíc je i zajímavý pro děti.

Výhody

Snadno se čistí, neteče i když je v něm teplý nápoj, je lehký.

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 