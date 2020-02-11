Tento produkt už nie je dostupný
260 ml (9 oz)
12 m+, slamka
4.6
z 5
23
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
marikam
11/02/2020
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Moc spokojena skvele funkce
[Employee of philipsglobal] S timto resenim jsem byla spokojena a funguje za me mov hezky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
barunka85
20/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
Lahvičku doporučujeme
Výrobek doporučuji pro všechny rodiče co tráví hodně času venku. Pití vydrží dlouho teplé, ale nikdy se nestalo že by bylo úplně horké. S hrníčkem jsme moc spokojeni a těším se až ho vyzkoušíme i na horách. Hrneček neteče, dobře se udržuje.
Výhody
údržba, tekutina vydrží teplá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Nina44
19/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
Hrnečky, které udrží teplotu nápoje.
Koupila jsem si hrneček, protože jsem hledala něco, co bude jednoduché na údržbu, v zimě udrží teplotu nápoje a dětem se z nich bude dobře pít. Všechny moje kritéria hrneček splnil, navíc je i zajímavý pro děti.
Výhody
Snadno se čistí, neteče i když je v něm teplý nápoj, je lehký.
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.