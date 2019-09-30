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  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár umožňujúci piť ako dospelí

SCF782/17

4.7
| (10) Recenzie
Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
Uľahčite svojmu batoľaťu prechod od pitia z pohárov s náustkom na pitie z otvorených pohárov bez toho, aby urobilo veľa neporiadku! Technológia aktivácie perami umožňuje tok tekutiny z pohára len v prípade, ak sú pery dieťaťa pritlačené k jeho okraju.
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brand recommended by moms worldwide1

Ideálny pohár na prechod pre rastúce batoľatá

Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára

  • 260 ml

  • 260 ml (9 oz)

  • 9 m+

Piť je možné z ktorejkoľvek strany po celom obvode pohára, rovnako ako z pohárov pre dospelých

Piť je možné z ktorejkoľvek strany po celom obvode pohára, rovnako ako z pohárov pre dospelých

Z tohto pohára bez náustku môže dieťa piť z ktorejkoľvek strany po celom obvode, rovnako ako z pohára pre dospelých.

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

Dizajn tohto pohára bez náustku umožňuje zdravý rast zubov.

Technológia aktivovania perami

Technológia aktivovania perami

Tento pohár bez náustku je vybavený jedinečným ventilom, ktorý sa aktivuje perami, takže tekutina z pohára vytečie, len keď sa perami vytvorí tlak na jeho okraj. Keď dieťa práve nepije, ventil je automaticky zatvorený, takže nehrozí žiadne vylievanie a neporiadok.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

10

Recenzie

2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ten hrnek je prostě boží.

Úžasný hrneček, jsem ráda, že jsem ho dceři koupila. Dobře se drží a hlavně neteče, takže nemám koberec věčně od čaje. Sama jsem nechápala, jak to může fungovat a opravdu teče jen, když se člověk chce napít. Naneštěstí moje vynalézavá dcerka přišla na způsob, jak čaj z hrnečku dostat :D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/00 Dospělácký hrneček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/00 Dospělácký hrneček

15/04/2019

Česká republika

Česká republika

Super hrneček na nácvik pití

Hrneček je super, dobře se drží, neteče.. syn se z něho naučil pít opravdu rychle a snaží se i dál pít jako velkej kluk od nás, kdy po trénování s tímto, už se ani tak často nepolévá. Jediný problém je při mytí, to rozkládání a zkládání mě štve, na druhou stranu je to daň za to, jak je to super vychytaný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/17 Dospělácký hrneček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/17 Dospělácký hrneček

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

rozhodně doporučuji

Super pomocník, když už mimčo není mimčo a chce pít jako dospělák.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/17 Dospělácký hrneček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/17 Dospělácký hrneček

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % detských zubných lekárov zapojených do ankety súhlasí, že tento pohár umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)

  2. 72 % detských zubných lekárov zapojených do ankety by perami aktivovaný pohár odporučilo (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)