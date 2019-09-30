Tento produkt už nie je dostupný
260 ml
260 ml (9 oz)
9 m+
Z tohto pohára bez náustku môže dieťa piť z ktorejkoľvek strany po celom obvode, rovnako ako z pohára pre dospelých.
Dizajn tohto pohára bez náustku umožňuje zdravý rast zubov.
Tento pohár bez náustku je vybavený jedinečným ventilom, ktorý sa aktivuje perami, takže tekutina z pohára vytečie, len keď sa perami vytvorí tlak na jeho okraj. Keď dieťa práve nepije, ventil je automaticky zatvorený, takže nehrozí žiadne vylievanie a neporiadok.
4.5
z 5
73
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Locika17
30/09/2019
Česká republika
Ten hrnek je prostě boží.
Úžasný hrneček, jsem ráda, že jsem ho dceři koupila. Dobře se drží a hlavně neteče, takže nemám koberec věčně od čaje. Sama jsem nechápala, jak to může fungovat a opravdu teče jen, když se člověk chce napít. Naneštěstí moje vynalézavá dcerka přišla na způsob, jak čaj z hrnečku dostat :D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/00 Dospělácký hrneček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/00 Dospělácký hrneček
ElleDH
15/04/2019
Česká republika
Super hrneček na nácvik pití
Hrneček je super, dobře se drží, neteče.. syn se z něho naučil pít opravdu rychle a snaží se i dál pít jako velkej kluk od nás, kdy po trénování s tímto, už se ani tak často nepolévá. Jediný problém je při mytí, to rozkládání a zkládání mě štve, na druhou stranu je to daň za to, jak je to super vychytaný.
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/17 Dospělácký hrneček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/17 Dospělácký hrneček
Puzzlik1
27/02/2019
Česká republika
rozhodně doporučuji
Super pomocník, když už mimčo není mimčo a chce pít jako dospělák.
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/17 Dospělácký hrneček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF782/17 Dospělácký hrneček
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % detských zubných lekárov zapojených do ankety súhlasí, že tento pohár umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)
72 % detských zubných lekárov zapojených do ankety by perami aktivovaný pohár odporučilo (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)