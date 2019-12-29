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  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
  • Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár umožňujúci piť ako dospelí

SCF784/00

4.7
| (52) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára
Uľahčite svojmu batoľaťu prechod od pitia z pohárov s náustkom na pitie z otvorených pohárov bez toho, aby urobilo veľa neporiadku! Technológia aktivácie perami umožňuje tok tekutiny z pohára len v prípade, ak sú pery dieťaťa pritlačené k jeho okraju.
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brand recommended by moms worldwide1

Ideálny pohár na prechod pre rastúce batoľatá

Napomáha dieťaťu naučiť sa piť z pohára

  • 340 ml

  • 340 ml (12 oz)

  • 12 m+

Piť je možné z ktorejkoľvek strany po celom obvode pohára, rovnako ako z pohárov pre dospelých

Piť je možné z ktorejkoľvek strany po celom obvode pohára, rovnako ako z pohárov pre dospelých

Z tohto pohára bez náustku môže dieťa piť z ktorejkoľvek strany po celom obvode, rovnako ako z pohára pre dospelých.

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

Dizajn tohto pohára bez náustku umožňuje zdravý rast zubov.

Technológia aktivovania perami

Technológia aktivovania perami

Tento pohár bez náustku je vybavený jedinečným ventilom, ktorý sa aktivuje perami, takže tekutina z pohára vytečie, len keď sa perami vytvorí tlak na jeho okraj. Keď dieťa práve nepije, ventil je automaticky zatvorený, takže nehrozí žiadne vylievanie a neporiadok.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

52

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výrobek předčil má očekávání

Hrneček jsem zkoušela u syna (11m), jelikož je to kluk, je to i pěkný čertík. Ať s hnečkem hrkal sebevíc, nic neteklo. Opravdu je zapotřebí přistát rty. Za nás je to skvělý způsob jak přejít na normální hrneček. Nemusím se bát, že se malý poleje a stejně tak mu poteče jen tolik, kolik vtáhne. Za nás super.

Výhody

Dítě se naučí pít bez dudlíku, není mokré a nezakucká se.

Nevýhody

Žádné nevýhody jsem nezaznamenala

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

"Dospělácký" hrneček Philips Avent

Samotný hrneček je vyroben z kvalitního pevného plastu, který je transparentní, takže vidíte, jaký je jeho obsah. Jako praktická hodnotím velká oboustranná držadla a vrchní víčko. Hrneček je velmi povedený, pro děti zajímavý svými obrázky. Jednoduše se udržuje čistý díky jednoduchému skládacímu mechanismu. Já osobně jsem však ze začátku měla trochu problém s jeho opětovným složením, je to menší rébus. Jednotlivé části lze také mýt v myčce na nádobí. Co se týče používání hrnečku, malého okamžitě zaujal, ale vzhledem k tomu, že mu je teprve 16m, končí poměrná část vody, která díky stlačení vrchního dílu nateče, na oděvu a na zemi. Domnívám se tak, že je to čistě individuální a náš malý má na "dospělácký" hrneček ještě čas. Produkt ráda doporučuji rodičům jako hrneček vhodný na přechodnou dobu mezi lahvičkami a hrnečky se savičkami, brčky či pítky a klasickým hrnečkem.

Výhody

Kvalitní výrobek vhodný pro nejmenší, dostačující obsah, velká držadla, jednoduchá údržba

Nevýhody

Správné skládání mechanismu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček

12/12/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek

Hrneček je opravdu skvělý pro děti, kteří přecházejí z lahvičky na klasický hrneček (skleničku). Tento hrneček je netekoucí, lze pít ze všech stran. Stačí pouze přiložit rty k okraji a začne téct, takže velice jednoduché :). Opravdu doporučuji!

Výhody

lehký, netekoucí jednoduchá manipulace

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % detských zubných lekárov zapojených do ankety súhlasí, že tento pohár umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)

  2. 72 % detských zubných lekárov zapojených do ankety by perami aktivovaný pohár odporučilo (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)