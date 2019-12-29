Tento produkt už nie je dostupný
340 ml
340 ml (12 oz)
12 m+
Z tohto pohára bez náustku môže dieťa piť z ktorejkoľvek strany po celom obvode, rovnako ako z pohára pre dospelých.
Dizajn tohto pohára bez náustku umožňuje zdravý rast zubov.
Tento pohár bez náustku je vybavený jedinečným ventilom, ktorý sa aktivuje perami, takže tekutina z pohára vytečie, len keď sa perami vytvorí tlak na jeho okraj. Keď dieťa práve nepije, ventil je automaticky zatvorený, takže nehrozí žiadne vylievanie a neporiadok.
4.7
z 5
52
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ajuška
29/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Výrobek předčil má očekávání
Hrneček jsem zkoušela u syna (11m), jelikož je to kluk, je to i pěkný čertík. Ať s hnečkem hrkal sebevíc, nic neteklo. Opravdu je zapotřebí přistát rty. Za nás je to skvělý způsob jak přejít na normální hrneček. Nemusím se bát, že se malý poleje a stejně tak mu poteče jen tolik, kolik vtáhne. Za nás super.
Výhody
Dítě se naučí pít bez dudlíku, není mokré a nezakucká se.
Nevýhody
Žádné nevýhody jsem nezaznamenala
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček
BambaP
13/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
"Dospělácký" hrneček Philips Avent
Samotný hrneček je vyroben z kvalitního pevného plastu, který je transparentní, takže vidíte, jaký je jeho obsah. Jako praktická hodnotím velká oboustranná držadla a vrchní víčko. Hrneček je velmi povedený, pro děti zajímavý svými obrázky. Jednoduše se udržuje čistý díky jednoduchému skládacímu mechanismu. Já osobně jsem však ze začátku měla trochu problém s jeho opětovným složením, je to menší rébus. Jednotlivé části lze také mýt v myčce na nádobí. Co se týče používání hrnečku, malého okamžitě zaujal, ale vzhledem k tomu, že mu je teprve 16m, končí poměrná část vody, která díky stlačení vrchního dílu nateče, na oděvu a na zemi. Domnívám se tak, že je to čistě individuální a náš malý má na "dospělácký" hrneček ještě čas. Produkt ráda doporučuji rodičům jako hrneček vhodný na přechodnou dobu mezi lahvičkami a hrnečky se savičkami, brčky či pítky a klasickým hrnečkem.
Výhody
Kvalitní výrobek vhodný pro nejmenší, dostačující obsah, velká držadla, jednoduchá údržba
Nevýhody
Správné skládání mechanismu
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček
Mounac
12/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Kvalitní výrobek
Hrneček je opravdu skvělý pro děti, kteří přecházejí z lahvičky na klasický hrneček (skleničku). Tento hrneček je netekoucí, lze pít ze všech stran. Stačí pouze přiložit rty k okraji a začne téct, takže velice jednoduché :). Opravdu doporučuji!
Výhody
lehký, netekoucí jednoduchá manipulace
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF784/00 Dospělácký hrneček
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % detských zubných lekárov zapojených do ankety súhlasí, že tento pohár umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)
72 % detských zubných lekárov zapojených do ankety by perami aktivovaný pohár odporučilo (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016)