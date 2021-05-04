VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

Philips AventPoháre so slamkou

SCF796/02

4.8
| (217) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
Pohár so slamkou Philips Avent Bendy s prispôsobeným tvarom je ideálnou voľbou pre rastúce a aktívne batoľatá a umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny. Bol vyvíjaný spoločne s odborníkmi s cieľom dosiahnuť čo najideálnejšie možné vlastnosti, vďaka čomu je naším najlepším pohárom so slamkou.*
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Dizajn ventilu s ochranou pred vytečením zabraňujúci rozlievaniu

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

  • Pohár so slamkou

  • 200 ml (7 oz)

  • 9 m+

  • 1 v balení

Poháre Philips Avent rastú spolu s vaším dieťatkom

Naučiť sa samostatne piť je kľúčovým krokom v rozvoji dieťatka. Deti podporujeme na ceste k samostatnému pitiu tým, že im pomáhame hladko prejsť od pitia z prsníka alebo fľašky na otvorený pohár. Pri vývoji riešení sme čerpali zo skúseností profesionálnych zdravotníkov, a tak naše cumlíky, mäkké a tvrdé náustky, poháre so slamkami či poháre umožňujúce pitie po celom obvode zodpovedajú vývoju dieťaťa a stimulujú novo osvojené motorické zručnosti a schopnosť piť.

Ergonomické rukoväte a mäkká slamka – ideálne pre batoľatá

Integrované rukoväte pohára sú navrhnuté ergonomicky, takže malé rúčky ľahko držia pohár. Mäkká jemná slamka je príjemná pre ďasná a ľahký pohár je ideálny na prvé pokusy o pitie cez slamku.

Spodná časť slamky je ohnutá, aby sa jednoducho pilo až do posledného dúška

Spodná časť slamky je ohnutá, aby sa jednoducho pilo až do posledného dúška

Spodná časť slamky je ohnutá, aby ľahko dosiahla tekutinu, čo umožní pitie v prirodzenej polohe.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

217

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší hrnek s brčkem

Pořídili jsme tento hrnek našemu malému (16 měsíců), jako přechod z lahvičky s dudlem a naprostá spokojenost. Junior nikdy nebyl velký píjč, ale teď chodí po bytě s tímto hrnečkem a s "důležitým" výrazem ve tváři pocucává pití průběžně během dne. Mohu jen doporučit, brčko vypadá, že by mohlo i něco vydržet, láhev nikde neteče a dobře se drží.

Výhody

Kvalitní brčko, praktické zavírání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/02 Hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/02 Hrnečky s brčkem

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Plně funkční hrneček

Úžasný, nevytéká jako ostatní hrnečky. Pěkný design,pevné pítko .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/01 Hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/01 Hrnečky s brčkem

15/05/2020

Česká republika

Česká republika

Lahvička vůbec neprotýká

Dítě může krásně hrnek držet za ouška, velmi dobře se vymývá a zpět skládá

Výhody

Ouška na držení, zaklopka

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/01 Hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/01 Hrnečky s brčkem

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % z 200 opýtaných detských zubných lekárov v USA súhlasí, že dizajn nášho pohára so slamkou umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny. 89 % súhlasí, že pitie cez slamku precvičuje svaly ústnej dutiny a rozvíja silu svalov v ústnej dutine (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016). Vyvinuté v spolupráci s pediatrami, zubným lekárom, odborníkom na ergonómiu a pôrodnou asistentkou.