Pohár so slamkou
200 ml (7 oz)
9 m+
1 v balení
Naučiť sa samostatne piť je kľúčovým krokom v rozvoji dieťatka. Deti podporujeme na ceste k samostatnému pitiu tým, že im pomáhame hladko prejsť od pitia z prsníka alebo fľašky na otvorený pohár. Pri vývoji riešení sme čerpali zo skúseností profesionálnych zdravotníkov, a tak naše cumlíky, mäkké a tvrdé náustky, poháre so slamkami či poháre umožňujúce pitie po celom obvode zodpovedajú vývoju dieťaťa a stimulujú novo osvojené motorické zručnosti a schopnosť piť.
Integrované rukoväte pohára sú navrhnuté ergonomicky, takže malé rúčky ľahko držia pohár. Mäkká jemná slamka je príjemná pre ďasná a ľahký pohár je ideálny na prvé pokusy o pitie cez slamku.
Spodná časť slamky je ohnutá, aby ľahko dosiahla tekutinu, čo umožní pitie v prirodzenej polohe.
4.8
z 5
217
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Chendlar
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší hrnek s brčkem
Pořídili jsme tento hrnek našemu malému (16 měsíců), jako přechod z lahvičky s dudlem a naprostá spokojenost. Junior nikdy nebyl velký píjč, ale teď chodí po bytě s tímto hrnečkem a s "důležitým" výrazem ve tváři pocucává pití průběžně během dne. Mohu jen doporučit, brčko vypadá, že by mohlo i něco vydržet, láhev nikde neteče a dobře se drží.
Výhody
Kvalitní brčko, praktické zavírání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/02 Hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/02 Hrnečky s brčkem
Hanach93
18/05/2020
Česká republika
Plně funkční hrneček
Úžasný, nevytéká jako ostatní hrnečky. Pěkný design,pevné pítko .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/01 Hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/01 Hrnečky s brčkem
PetraKal
15/05/2020
Česká republika
Lahvička vůbec neprotýká
Dítě může krásně hrnek držet za ouška, velmi dobře se vymývá a zpět skládá
Výhody
Ouška na držení, zaklopka
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/01 Hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF796/01 Hrnečky s brčkem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % z 200 opýtaných detských zubných lekárov v USA súhlasí, že dizajn nášho pohára so slamkou umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny. 89 % súhlasí, že pitie cez slamku precvičuje svaly ústnej dutiny a rozvíja silu svalov v ústnej dutine (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016). Vyvinuté v spolupráci s pediatrami, zubným lekárom, odborníkom na ergonómiu a pôrodnou asistentkou.