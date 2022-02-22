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  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
  • Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

Philips AventPoháre so slamkou

SCF798/01

4.3
| (37) Recenzie | 82% Odporúča tento produkt
Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*
Pohár so slamkou Philips Avent Bendy s prispôsobeným tvarom je ideálnou voľbou pre rastúce a aktívne batoľatá a umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny. Bol vyvíjaný spoločne s odborníkmi s cieľom dosiahnuť čo najideálnejšie možné vlastnosti, vďaka čomu je naším najlepším pohárom so slamkou.*
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Dizajn ventilu s ochranou pred vytečením zabraňujúci rozlievaniu

Umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny*

  • Pohár so slamkou

  • 300 ml (10 oz)

  • 12 m+

  • 1 v balení

Poháre Philips Avent rastú spolu s vaším dieťatkom

Naučiť sa samostatne piť je kľúčovým krokom v rozvoji dieťatka. Deti podporujeme na ceste k samostatnému pitiu tým, že im pomáhame hladko prejsť od pitia z prsníka alebo fľašky na otvorený pohár. Pri vývoji riešení sme čerpali zo skúseností profesionálnych zdravotníkov, a tak naše cumlíky, mäkké a tvrdé náustky, poháre so slamkami či poháre umožňujúce pitie po celom obvode zodpovedajú vývoju dieťaťa a stimulujú novo osvojené motorické zručnosti a schopnosť piť.

Prispôsobený tvar a protišmyková textúra na jednoduché uchopenie

Pohár s objemom 300 ml má dokonalú veľkosť, aby vaše dieťa malo počas dňa a aktivít dostatok tekutín. Vďaka vyklápaciemu vrchnáku zostane slamka čistá aj keď ste vonku. Prispôsobený tvar pohára a protišmyková textúra umožňujú malým rukám batoľaťa jednoduché uchopenie, čo mu umožní rozvinúť si zručnosť piť samostatne.

Spodná časť slamky je ohnutá, aby sa jednoducho pilo až do posledného dúška

Spodná časť slamky je ohnutá, aby sa jednoducho pilo až do posledného dúška

Spodná časť slamky je ohnutá, aby ľahko dosiahla tekutinu, čo umožní pitie v prirodzenej polohe.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

37

Recenzie

82%

Odporúča tento produkt

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní hrneček

Brali jsme ho jako pokračovací, když jsme přecházeli na "ten bez držátka". Skvěle se drží, brčko krásně teče a dá se dobře umývat. Lahvička extra odolná.

Výhody

snadné používání, odolné

Nevýhody

nejsou moc k dostání náhradní brčka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/01 Hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/01 Hrnečky s brčkem

05/11/2021

Česká republika

Česká republika

Synův nejoblíbenější hrneček

Vyzkoušeli jsme celkem čtyři druhy hrníčků různých značek a tento se stal celkovým vítězem. Potěšilo mě, že se z něj syn naučil okamžitě bez problémů pít. Je to odolný hrneček, který vám do tašky nevyteče, snadno se myje a vydrží i nevybíravé zacházení ze strany dítěte :)

Výhody

Je to velmi odolný hrneček, mnohokrát přistál i na betoně a pořád skvěle fungoval. Má velmi dobře řešený design pro umývání, nejsou tam zákoutí, kam se člověk nedostane. Zavřený hrníček dobře těsní a neteče ani otočený vzhůru nohama.

Nevýhody

Nedostupnost náhradních dílů jako brčko, které se mají vyměňovat co tři měsíce. V eshopech nejsou k dostání a v kamenných prodejnách taky ve většině případů nejsou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/01 Hrnečky s brčkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/01 Hrnečky s brčkem

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní hrneček

Perfektní hrneček s brčkem. Neteče, snadno se rozebere a vyčistí. Dítěti se dobře drží v ručickách. Doporučuji

Výhody

Jednoduchá konstrukce

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/02 Hrnečky s brčkem

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/02 Hrnečky s brčkem

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % z 200 opýtaných detských zubných lekárov v USA súhlasí, že dizajn nášho pohára so slamkou umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny. 89 % súhlasí, že pitie cez slamku precvičuje svaly ústnej dutiny a rozvíja silu svalov v ústnej dutine (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016). Vyvinuté v spolupráci s pediatrami, zubným lekárom, odborníkom na ergonómiu a pôrodnou asistentkou.