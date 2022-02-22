Pohár so slamkou
300 ml (10 oz)
12 m+
1 v balení
Naučiť sa samostatne piť je kľúčovým krokom v rozvoji dieťatka. Deti podporujeme na ceste k samostatnému pitiu tým, že im pomáhame hladko prejsť od pitia z prsníka alebo fľašky na otvorený pohár. Pri vývoji riešení sme čerpali zo skúseností profesionálnych zdravotníkov, a tak naše cumlíky, mäkké a tvrdé náustky, poháre so slamkami či poháre umožňujúce pitie po celom obvode zodpovedajú vývoju dieťaťa a stimulujú novo osvojené motorické zručnosti a schopnosť piť.
Pohár s objemom 300 ml má dokonalú veľkosť, aby vaše dieťa malo počas dňa a aktivít dostatok tekutín. Vďaka vyklápaciemu vrchnáku zostane slamka čistá aj keď ste vonku. Prispôsobený tvar pohára a protišmyková textúra umožňujú malým rukám batoľaťa jednoduché uchopenie, čo mu umožní rozvinúť si zručnosť piť samostatne.
Spodná časť slamky je ohnutá, aby ľahko dosiahla tekutinu, čo umožní pitie v prirodzenej polohe.
4.6
z 5
479
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Lucynkaaa91
22/02/2022
Česká republika
Perfektní hrneček
Brali jsme ho jako pokračovací, když jsme přecházeli na "ten bez držátka". Skvěle se drží, brčko krásně teče a dá se dobře umývat. Lahvička extra odolná.
Výhody
snadné používání, odolné
Nevýhody
nejsou moc k dostání náhradní brčka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/01 Hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/01 Hrnečky s brčkem
Janeitko
05/11/2021
Česká republika
Synův nejoblíbenější hrneček
Vyzkoušeli jsme celkem čtyři druhy hrníčků různých značek a tento se stal celkovým vítězem. Potěšilo mě, že se z něj syn naučil okamžitě bez problémů pít. Je to odolný hrneček, který vám do tašky nevyteče, snadno se myje a vydrží i nevybíravé zacházení ze strany dítěte :)
Výhody
Je to velmi odolný hrneček, mnohokrát přistál i na betoně a pořád skvěle fungoval. Má velmi dobře řešený design pro umývání, nejsou tam zákoutí, kam se člověk nedostane. Zavřený hrníček dobře těsní a neteče ani otočený vzhůru nohama.
Nevýhody
Nedostupnost náhradních dílů jako brčko, které se mají vyměňovat co tři měsíce. V eshopech nejsou k dostání a v kamenných prodejnách taky ve většině případů nejsou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/01 Hrnečky s brčkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/01 Hrnečky s brčkem
Paljan
10/05/2021
Česká republika
Perfektní hrneček
Perfektní hrneček s brčkem. Neteče, snadno se rozebere a vyčistí. Dítěti se dobře drží v ručickách. Doporučuji
Výhody
Jednoduchá konstrukce
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/02 Hrnečky s brčkem
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF798/02 Hrnečky s brčkem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % z 200 opýtaných detských zubných lekárov v USA súhlasí, že dizajn nášho pohára so slamkou umožňuje zdravý vývoj ústnej dutiny. 89 % súhlasí, že pitie cez slamku precvičuje svaly ústnej dutiny a rozvíja silu svalov v ústnej dutine (nezávislý online výskum, USA, apríl 2016). Vyvinuté v spolupráci s pediatrami, zubným lekárom, odborníkom na ergonómiu a pôrodnou asistentkou.