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  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku

Philips Avent -Mäkký pohár s náustkom odolný proti prehryznutiu

SCF802/02

4.3
| (43) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
Nepriepustný na pitie bez neporiadku
Pohár s náustkom Philips Avent My Grippy má jedinečný ventil a je nepriepustný – potvrdené mamičkami! Jeho protišmyková textúra a tvar prispôsobený malým rúčkam pomáhajú batoľatám rozvinúť si zručnosti samostatného pitia.
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Náustok odolný voči prehryznutiu na vyvíjajúce sa zúbky

Nepriepustný na pitie bez neporiadku

  • Pohár s náustkom My Grippy

  • 300 ml (10 oz)

  • 9 m+

  • 1 v balení

Pokročilý ventil – pitie bez rozlievania

Pokročilý ventil – pitie bez rozlievania

Nič sa nevyrovná poriadnemu dobrodružstvu. Len sa spýtajte svojho dieťatka. Keď ste na cestách, tento nepriepustný pohár s náustkom vám zaručí pitie bez neporiadku. Tento jedinečný ventil využíva systém, pri ktorom tekutina tečie len vtedy, keď vaše batoľa pije, takže sa nemusíte obávať rozliatia alebo prevrhnutého pohára. Nemusíte sa spoľahnúť iba na naše slovo – 91 % mamičiek súhlasí s tým, že tento pohár je nepriepustný*

Mäkký náustok odolný proti prehryznutiu pre rastúce zuby

Mäkký náustok odolný proti prehryznutiu pre rastúce zuby

Pokiaľ ide o pohodlné a ľahké pitie, malé deti potrebujú náustok, ktorý je nielen jemný na ďasná, ale dokáže tiež odolať rastúcim zubom. Náustok My Grippy prináša obe požadované vlastnosti vďaka mäkkému materiálu, ktorý je zároveň odolný proti prehryznutiu.

Prispôsobený tvar a protišmyková textúra

Prispôsobený tvar a protišmyková textúra

Vaše batoľa začne vďaka jednoduchému uchopeniu tohto pohára čoskoro piť samostatne a sebavedome. Prispôsobený tvar a protišmyková štruktúra uľahčujú držanie v malých rukách.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

43

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

29/11/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Ideální pro roční dítě

Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.

Výhody

Savička odolná proti rozkousání

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

05/07/2023

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Tényleg nem folyik

Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

31/05/2022

Magyarország

Magyarország

Rágásnak is ellenáll

A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

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