Pohár s náustkom My Grippy
300 ml (10 oz)
9 m+
1 v balení
Nič sa nevyrovná poriadnemu dobrodružstvu. Len sa spýtajte svojho dieťatka. Keď ste na cestách, tento nepriepustný pohár s náustkom vám zaručí pitie bez neporiadku. Tento jedinečný ventil využíva systém, pri ktorom tekutina tečie len vtedy, keď vaše batoľa pije, takže sa nemusíte obávať rozliatia alebo prevrhnutého pohára. Nemusíte sa spoľahnúť iba na naše slovo – 91 % mamičiek súhlasí s tým, že tento pohár je nepriepustný*
Pokiaľ ide o pohodlné a ľahké pitie, malé deti potrebujú náustok, ktorý je nielen jemný na ďasná, ale dokáže tiež odolať rastúcim zubom. Náustok My Grippy prináša obe požadované vlastnosti vďaka mäkkému materiálu, ktorý je zároveň odolný proti prehryznutiu.
Vaše batoľa začne vďaka jednoduchému uchopeniu tohto pohára čoskoro piť samostatne a sebavedome. Prispôsobený tvar a protišmyková štruktúra uľahčujú držanie v malých rukách.
4.3
z 5
43
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Omas
29/11/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Ideální pro roční dítě
Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.
Výhody
Savička odolná proti rozkousání
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Manó14
31/05/2022
Magyarország
Rágásnak is ellenáll
A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
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