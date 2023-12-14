VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku
  • Nepriepustný na pitie bez neporiadku

Philips AventPohár s tvrdým náustkom

SCF804/03

4.3
| (42) Recenzie | 82% Odporúča tento produkt
Nepriepustný na pitie bez neporiadku
Pohár s náustkom Philips Avent My Grippy má jedinečný ventil a je nepriepustný – potvrdené mamičkami! Jeho protišmyková textúra a tvar prispôsobený malým rúčkam pomáhajú batoľatám rozvinúť si zručnosti samostatného pitia.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Náustok vysoko odolný voči prehryznutiu na vyvíjajúce sa zúbky

Nepriepustný na pitie bez neporiadku

  • Pohár s náustkom My Grippy

  • 300 ml (10 oz)

  • 18 m+

  • 1 v balení

Pokročilý ventil – pitie bez rozlievania

Pokročilý ventil – pitie bez rozlievania

Nič sa nevyrovná poriadnemu dobrodružstvu. Len sa spýtajte svojho dieťatka. Keď ste na cestách, tento nepriepustný pohár s náustkom vám zaručí pitie bez neporiadku. Tento jedinečný ventil využíva systém, pri ktorom tekutina tečie len vtedy, keď vaše batoľa pije, takže sa nemusíte obávať rozliatia alebo prevrhnutého pohára. Nemusíte sa spoľahnúť iba na naše slovo – 82 % mamičiek súhlasí s tým, že tento pohár je nepriepustný*

Tvrdý náustok vysoko odolný voči prehryznutiu na vyvíjajúce sa zúbky

Tvrdý náustok vysoko odolný voči prehryznutiu na vyvíjajúce sa zúbky

Náustok My Grippy je výnimočne odolný voči prehryznutiu a pitie z pohárov s náustkom je pre batoľatá veľmi jednoduché.

Málo súčastí – jednoduché skladanie a čistenie (vhodné na čistenie v umývačke)

Málo súčastí – jednoduché skladanie a čistenie (vhodné na čistenie v umývačke)

Pohár s náustkom Philips Avent My Grippy sa skladá iba z malého množstva častí, takže jeho zloženie je hračka. Dodáva sa spolu s hygienickým uzáverom, ktorý udržiava náustok čistý. Všetky súčasti sú vhodné na čistenie v umývačke riadu, aby ste mali zabezpečené pohodlie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

42

Recenzie

82%

Odporúča tento produkt

14/12/2023

Česká republika

Česká republika

nejlepší lahvička

vyzkoušeli jsme spoustu, s brčkama rozkousá, tahle drží nejdéle, màme už skoro rok, budu kupovat ještě jednu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou

15/05/2021

Polska

Polska

Ekstra

Polecam, kubeczek jest super. Nic nie cieknie nadaje się na mleczko, spokojnie można pić na leżąco.

Výhody

Odkręcany, nie kapie

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem

10/07/2018

Polska

Polska

Kubek przypadł do gustu mojej córce :)

Bardzo solidnie wykonany kubek, nie kapie nawet przy wstrząsach, a picie z niego nie stanowi dla dziecka żadnego problemu, gorąco polecam :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Nezávislé testy vykonané v domácnostiach v Spojenom kráľovstve v septembri 2013