Pohár s náustkom My Grippy
300 ml (10 oz)
18 m+
1 v balení
Nič sa nevyrovná poriadnemu dobrodružstvu. Len sa spýtajte svojho dieťatka. Keď ste na cestách, tento nepriepustný pohár s náustkom vám zaručí pitie bez neporiadku. Tento jedinečný ventil využíva systém, pri ktorom tekutina tečie len vtedy, keď vaše batoľa pije, takže sa nemusíte obávať rozliatia alebo prevrhnutého pohára. Nemusíte sa spoľahnúť iba na naše slovo – 82 % mamičiek súhlasí s tým, že tento pohár je nepriepustný*
Náustok My Grippy je výnimočne odolný voči prehryznutiu a pitie z pohárov s náustkom je pre batoľatá veľmi jednoduché.
Pohár s náustkom Philips Avent My Grippy sa skladá iba z malého množstva častí, takže jeho zloženie je hračka. Dodáva sa spolu s hygienickým uzáverom, ktorý udržiava náustok čistý. Všetky súčasti sú vhodné na čistenie v umývačke riadu, aby ste mali zabezpečené pohodlie.
4.3
z 5
42
Recenzie
82%
Odporúča tento produkt
denda111
14/12/2023
Česká republika
nejlepší lahvička
vyzkoušeli jsme spoustu, s brčkama rozkousá, tahle drží nejdéle, màme už skoro rok, budu kupovat ještě jednu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou
Kasia199999
15/05/2021
Polska
Ekstra
Polecam, kubeczek jest super. Nic nie cieknie nadaje się na mleczko, spokojnie można pić na leżąco.
Výhody
Odkręcany, nie kapie
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem
Dziecijedza2018
10/07/2018
Polska
Kubek przypadł do gustu mojej córce :)
Bardzo solidnie wykonany kubek, nie kapie nawet przy wstrząsach, a picie z niego nie stanowi dla dziecka żadnego problemu, gorąco polecam :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Nezávislé testy vykonané v domácnostiach v Spojenom kráľovstve v septembri 2013