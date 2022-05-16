Tento produkt už nie je dostupný
2 fľaše
125 ml/4 oz
Priet. cumlík na fľašu pre novorodenca
0 m+
Cumlík zostáva plný mlieka dokonca aj vtedy, keď je fľaša vo vodorovnej polohe, takže vaše dieťa môže piť v prirodzenejšej vzpriamenej polohe. To môže pomôcť znížiť reflux, pomôcť pri trávení a spríjemniť kŕmenie pre vás i vaše dieťatko.
Náš jedinečný vetrací otvor AirFree™ uchováva vzduch mimo cumlíka, takže dieťa prehĺta počas pitia menej vzduchu. To môže pomôcť pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, reflux a plynatosť.
Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent potláča koliku a nespokojný krik*. Ako to dokáže? Keď dieťa pije, ventil v cumlíku na fľašu zabraňuje tvorbe vákua, čo umožňuje kŕmenie bez prerušenia. Dochádza tak k zmierneniu koliky, vetrov, vracania a grgania.
4.8
z 5
241
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Silvace
16/05/2022
Česká republika
Skvělá lahvička pro kojence
Lahvička je skvělá. Museli jsme z počátku dokrmovat umělým mlékem, krmení lahvičkou Philips Avent neohrozilo naštěstí žádným způsobem kojení. Lahvička se dobře umývá a dobře těsní, neteče. Bolesti bříška dcerka s touto lahvičkou neměla.
Výhody
Především krmení touto lahvičkou neohrozilo kojení. Lahvička neteče. Dobře se čistí. Výborná cena - s ohledem na kvalitu a cenu srovnatelných produktů.
Nevýhody
Žádné nejsou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/24 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/24 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Petule99
02/11/2021
Česká republika
Dobrá lahev již od narození
Používáme tuto lahev již od narození. Můžu jen doporučit, nemáme s ní jediný problém.
Výhody
Vše
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Jituuul
27/10/2021
Česká republika
Skutečně funguje!
Pokud už nějakou lahvičku, ať už na UM, vodu či čaj. Určitě doporučuji tuto variantu. Děťátko skutečně nesaje zbytečný vzduch.
Výhody
Dítě nesaje zbytečný vzduch. Krásně se udržuje.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Vetrací otvor AirFree™ je navrhnutý tak, aby dieťa prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík zostáva plný mlieka aj vo vodorovnej polohe, čo zjednodušuje vzpriamené kŕmenie. Zníženie množstva vzduchu prehĺtaného dieťaťom pomáha pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, plynatosť a reflux.
80% mamičiek zhodne vyhlásilo, že „dieťatko má menej problémov s prijímaním potravy” v domácom teste produktu, ktorého sa zúčasnilo144 matiek v USA v roku 2017
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky v porovnaní s bežnými fľašami a významne nižší výskyt nespokojného kriku než u bábätiek kŕmených z inej fľaše od popredného výrobcu.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač, nespokojný krik, plynatosť a vracanie.