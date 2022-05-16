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  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPotláčanie koliky s vetracím otvorom AirFree™

SCF810/24

4.8
| (241) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
Vetrací otvor AirFree™ je navrhnutý tak, aby dieťa prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík zostáva plný mlieka aj vo vodorovnej polohe, čo zjednodušuje vzpriamené kŕmenie. Zníženie množstva vzduchu prehĺtaného dieťaťom pomáha pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, plynatosť a reflux.
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Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku

Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*

  • 2 fľaše

  • 125 ml/4 oz

  • Priet. cumlík na fľašu pre novorodenca

  • 0 m+

Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku a umožňuje tak jednoduché kŕmenie vo vzpriamenej polohe

Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku a umožňuje tak jednoduché kŕmenie vo vzpriamenej polohe

Cumlík zostáva plný mlieka dokonca aj vtedy, keď je fľaša vo vodorovnej polohe, takže vaše dieťa môže piť v prirodzenejšej vzpriamenej polohe. To môže pomôcť znížiť reflux, pomôcť pri trávení a spríjemniť kŕmenie pre vás i vaše dieťatko.

Cumlík plný mlieka bez vzduchu

Cumlík plný mlieka bez vzduchu

Náš jedinečný vetrací otvor AirFree™ uchováva vzduch mimo cumlíka, takže dieťa prehĺta počas pitia menej vzduchu. To môže pomôcť pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, reflux a plynatosť.

Systém potláčajúci koliku a nespokojný krik s preukázaným účinkom*

Systém potláčajúci koliku a nespokojný krik s preukázaným účinkom*

Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent potláča koliku a nespokojný krik*. Ako to dokáže? Keď dieťa pije, ventil v cumlíku na fľašu zabraňuje tvorbe vákua, čo umožňuje kŕmenie bez prerušenia. Dochádza tak k zmierneniu koliky, vetrov, vracania a grgania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

241

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička pro kojence

Lahvička je skvělá. Museli jsme z počátku dokrmovat umělým mlékem, krmení lahvičkou Philips Avent neohrozilo naštěstí žádným způsobem kojení. Lahvička se dobře umývá a dobře těsní, neteče. Bolesti bříška dcerka s touto lahvičkou neměla.

Výhody

Především krmení touto lahvičkou neohrozilo kojení. Lahvička neteče. Dobře se čistí. Výborná cena - s ohledem na kvalitu a cenu srovnatelných produktů.

Nevýhody

Žádné nejsou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/24 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/24 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

02/11/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrá lahev již od narození

Používáme tuto lahev již od narození. Můžu jen doporučit, nemáme s ní jediný problém.

Výhody

Vše

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Skutečně funguje!

Pokud už nějakou lahvičku, ať už na UM, vodu či čaj. Určitě doporučuji tuto variantu. Děťátko skutečně nesaje zbytečný vzduch.

Výhody

Dítě nesaje zbytečný vzduch. Krásně se udržuje.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Vetrací otvor AirFree™ je navrhnutý tak, aby dieťa prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík zostáva plný mlieka aj vo vodorovnej polohe, čo zjednodušuje vzpriamené kŕmenie. Zníženie množstva vzduchu prehĺtaného dieťaťom pomáha pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, plynatosť a reflux.

  2. 80% mamičiek zhodne vyhlásilo, že „dieťatko má menej problémov s prijímaním potravy” v domácom teste produktu, ktorého sa zúčasnilo144 matiek v USA v roku 2017

  3. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky v porovnaní s bežnými fľašami a významne nižší výskyt nespokojného kriku než u bábätiek kŕmených z inej fľaše od popredného výrobcu.

  4. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač, nespokojný krik, plynatosť a vracanie.