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  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
  • Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPotláčanie koliky s vetracím otvorom AirFree™

SCF813/14

4.9
| (222) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*
Vetrací otvor AirFree™ je navrhnutý tak, aby dieťa prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík zostáva plný mlieka aj vo vodorovnej polohe, čo zjednodušuje vzpriamené kŕmenie. Zníženie množstva vzduchu prehĺtaného dieťaťom pomáha pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, plynatosť a reflux.
Zobraziť všetky výhody

Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku

Navrhnuté na obmedzenie koliky, plynatosti a refluxu u detí*

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík na fľašu s pomalým prietokom

  • 1m+

Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku a umožňuje tak jednoduché kŕmenie vo vzpriamenej polohe

Uchováva mlieko dnu, udržuje vzduch vonku a umožňuje tak jednoduché kŕmenie vo vzpriamenej polohe

Cumlík zostáva plný mlieka dokonca aj vtedy, keď je fľaša vo vodorovnej polohe, takže vaše dieťa môže piť v prirodzenejšej vzpriamenej polohe. To môže pomôcť znížiť reflux, pomôcť pri trávení a spríjemniť kŕmenie pre vás i vaše dieťatko.

Cumlík plný mlieka bez vzduchu

Cumlík plný mlieka bez vzduchu

Náš jedinečný vetrací otvor AirFree™ uchováva vzduch mimo cumlíka, takže dieťa prehĺta počas pitia menej vzduchu. To môže pomôcť pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, reflux a plynatosť.

Systém potláčajúci koliku a nespokojný krik s preukázaným účinkom*

Systém potláčajúci koliku a nespokojný krik s preukázaným účinkom*

Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent potláča koliku a nespokojný krik*. Ako to dokáže? Keď dieťa pije, ventil v cumlíku na fľašu zabraňuje tvorbe vákua, čo umožňuje kŕmenie bez prerušenia. Dochádza tak k zmierneniu koliky, vetrov, vracania a grgania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

222

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší lahvička

Je to nejlepší lahvička, kterou znám. Díky ní přestalo malou bolet bříško. Vyzkoušela jsem všechno - probiotika, masáž se speciálním gelem, rektální trubičky, cvičení s nožičkami, ale nic nepomohlo. Až tato lahev! Je to top produkt. Rozhodně doporučuji!!!

Výhody

Super cena, rychlé dodání, funguje skvěle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

05/01/2022

Česká republika

Česká republika

Výrobek je spolehlivý

Vše bych doporučila lahvičku Philips Avent, maximální spokojenost.

Výhody

Dají se dokoupit různé velikosti saviček, podle měsíců miminka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Philips Avent / antikolikový systém s ventilem

Tahle láhev je značným krokem vpřed když je porovnám s láhví classic (rok 2014 ještě pod značkou Avent), která byla před tuhle generací. Tam se vkládal prstenec, který umožňoval montáž vrchního hrdla se savičkou. Je vidět roky výzkumnické dřiny. Mohu jenom chválit, mléko teče pomalu, děťátko prosperuje, koliky nejsou na programu dne.

Výhody

pokroková konstrukce, pomalý top mléka, snadné čištění, kvalitní značka, lehká výměna saviček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Vetrací otvor AirFree™ je navrhnutý tak, aby dieťa prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík zostáva plný mlieka aj vo vodorovnej polohe, čo zjednodušuje vzpriamené kŕmenie. Zníženie množstva vzduchu prehĺtaného dieťaťom pomáha pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, plynatosť a reflux.

  2. 80% mamičiek zhodne vyhlásilo, že „dieťatko má menej problémov s prijímaním potravy” v domácom teste produktu, ktorého sa zúčasnilo144 matiek v USA v roku 2017

  3. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky v porovnaní s bežnými fľašami a významne nižší výskyt nespokojného kriku než u bábätiek kŕmených z inej fľaše od popredného výrobcu.

  4. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač, nespokojný krik, plynatosť a vracanie.