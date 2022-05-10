Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík na fľašu s pomalým prietokom
1m+
Cumlík zostáva plný mlieka dokonca aj vtedy, keď je fľaša vo vodorovnej polohe, takže vaše dieťa môže piť v prirodzenejšej vzpriamenej polohe. To môže pomôcť znížiť reflux, pomôcť pri trávení a spríjemniť kŕmenie pre vás i vaše dieťatko.
Náš jedinečný vetrací otvor AirFree™ uchováva vzduch mimo cumlíka, takže dieťa prehĺta počas pitia menej vzduchu. To môže pomôcť pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, reflux a plynatosť.
Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent potláča koliku a nespokojný krik*. Ako to dokáže? Keď dieťa pije, ventil v cumlíku na fľašu zabraňuje tvorbe vákua, čo umožňuje kŕmenie bez prerušenia. Dochádza tak k zmierneniu koliky, vetrov, vracania a grgania.
4.9
z 5
222
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Moury21
10/05/2022
Česká republika
Nejlepší lahvička
Je to nejlepší lahvička, kterou znám. Díky ní přestalo malou bolet bříško. Vyzkoušela jsem všechno - probiotika, masáž se speciálním gelem, rektální trubičky, cvičení s nožičkami, ale nic nepomohlo. Až tato lahev! Je to top produkt. Rozhodně doporučuji!!!
Výhody
Super cena, rychlé dodání, funguje skvěle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Janika017
05/01/2022
Česká republika
Výrobek je spolehlivý
Vše bych doporučila lahvičku Philips Avent, maximální spokojenost.
Výhody
Dají se dokoupit různé velikosti saviček, podle měsíců miminka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
MK 11+1
19/05/2020
Česká republika
Philips Avent / antikolikový systém s ventilem
Tahle láhev je značným krokem vpřed když je porovnám s láhví classic (rok 2014 ještě pod značkou Avent), která byla před tuhle generací. Tam se vkládal prstenec, který umožňoval montáž vrchního hrdla se savičkou. Je vidět roky výzkumnické dřiny. Mohu jenom chválit, mléko teče pomalu, děťátko prosperuje, koliky nejsou na programu dne.
Výhody
pokroková konstrukce, pomalý top mléka, snadné čištění, kvalitní značka, lehká výměna saviček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Vetrací otvor AirFree™ je navrhnutý tak, aby dieťa prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík zostáva plný mlieka aj vo vodorovnej polohe, čo zjednodušuje vzpriamené kŕmenie. Zníženie množstva vzduchu prehĺtaného dieťaťom pomáha pri bežných problémoch s kŕmením, ako sú kolika, plynatosť a reflux.
80% mamičiek zhodne vyhlásilo, že „dieťatko má menej problémov s prijímaním potravy” v domácom teste produktu, ktorého sa zúčasnilo144 matiek v USA v roku 2017
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky v porovnaní s bežnými fľašami a významne nižší výskyt nespokojného kriku než u bábätiek kŕmených z inej fľaše od popredného výrobcu.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač, nespokojný krik, plynatosť a vracanie.