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Parenie, mixovanie a podávanie
Zdravá príprava v pare
Bezproblémová príprava jedál
Príprava jedál v pare predstavuje zdravý spôsob varenia. Naša technológia cirkulácie pary necháva paru cirkulovať oddola nahor, vďaka čomu sa všetky prísady rovnomerne uvaria bez vriacej vody. Potraviny si uchovajú živiny a textúru a zostanú šťavnaté a pripravené na mixovanie.
Tento pomocník na prípravu detskej stravy zvládne parenie i mixovanie, čím zjednodušuje prípravu jedla pre deti aj jeho podávanie. Začnite tým, že jednotlivé suroviny udusíte v pare, a potom ich jednoducho rozmixujte na požadovanú konzistenciu a podávajte.
Tento pomocník na prípravu detskej stravy pomáha pripravovať zdravé jedlá v každej fáze procesu prechodu na tuhú stravu – od veľmi jemne rozmixovaného ovocia a zeleniny cez kombináciu prísad ako mäso, ryby a strukoviny až po hrudkovitejšie jedlá.
Ocenenia
4.9
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
arigomboc
27/09/2019
Magyarország
Szuper termék!
Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
BigT
26/09/2019
Magyarország
Kiváló!
Nagyon jó termék! Egyszerű használat, csak ajánlani tudom!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Ivett90
16/08/2019
Magyarország
Konnyu etelkeszites
Receptotleteket es parolasi ido javaslatokat is tartalmaz a hasznalati utasitas. Ennek megfeleloen csak el kell inditanom es nem kell felugyelnem az etelt. Nem eg le! :) turmix resze jo hatasfoku, mosogatasa kicsit korulmenyes, de megeri:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.