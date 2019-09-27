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  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
  • Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventZákladný pomocník na prípravu detskej stravy

SCF862/02

4.9
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy
Pripravte výživné detské pokrmy v 3 jednoduchých krokoch: uduste ich v pare, rozmixujte a podávajte. Technológia cirkulácie pary umožňuje rovnomerné varenie, pričom sa zachovávajú živiny, textúra a šťava. Potraviny sú tak pripravené na rýchle a jednoduché mixovanie. Vďaka inteligentnému dizajnu sú používanie i čistenie jednoduché a vyžadujú menej krokov.
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Jednoduché kroky na prípravu zdravej detskej stravy

  • Parenie, mixovanie a podávanie

  • Zdravá príprava v pare

  • Bezproblémová príprava jedál

Jedinečný spôsob prípravy v pare pre zdravé varenie

Jedinečný spôsob prípravy v pare pre zdravé varenie

Príprava jedál v pare predstavuje zdravý spôsob varenia. Naša technológia cirkulácie pary necháva paru cirkulovať oddola nahor, vďaka čomu sa všetky prísady rovnomerne uvaria bez vriacej vody. Potraviny si uchovajú živiny a textúru a zostanú šťavnaté a pripravené na mixovanie.

Jednoducho duste v pare, mixujte a podávajte detské pokrmy

Jednoducho duste v pare, mixujte a podávajte detské pokrmy

Tento pomocník na prípravu detskej stravy zvládne parenie i mixovanie, čím zjednodušuje prípravu jedla pre deti aj jeho podávanie. Začnite tým, že jednotlivé suroviny udusíte v pare, a potom ich jednoducho rozmixujte na požadovanú konzistenciu a podávajte.

Pripraví hladké pyré aj hrudkovitejšie jedlá a je tak vhodný na každú fázu prechodu na tuhú stravu

Pripraví hladké pyré aj hrudkovitejšie jedlá a je tak vhodný na každú fázu prechodu na tuhú stravu

Tento pomocník na prípravu detskej stravy pomáha pripravovať zdravé jedlá v každej fáze procesu prechodu na tuhú stravu – od veľmi jemne rozmixovaného ovocia a zeleniny cez kombináciu prísad ako mäso, ryby a strukoviny až po hrudkovitejšie jedlá.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék!

Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló!

Nagyon jó termék! Egyszerű használat, csak ajánlani tudom!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Konnyu etelkeszites

Receptotleteket es parolasi ido javaslatokat is tartalmaz a hasznalati utasitas. Ennek megfeleloen csak el kell inditanom es nem kell felugyelnem az etelt. Nem eg le! :) turmix resze jo hatasfoku, mosogatasa kicsit korulmenyes, de megeri:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 