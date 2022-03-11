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  • Výživné detské jedlá bez námahy
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  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy
  • Výživné detské jedlá bez námahy

Tento produkt už nie je dostupný

Varič zdravej detskej stravy 4 v 1

SCF875/02

4.3
| (68) Recenzie | 84% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Výživné detské jedlá bez námahy
Chápeme, že výživná strava je základom pre zdravý vývin vášho dieťaťa. Varič zdravej detskej stravy od spoločnosti Philips Avent vám pomôže jednoducho pripraviť zdravé domáce jedlá presne podľa potrieb vášho dieťaťa.
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brand recommended by mums worldwide1

Výživné detské jedlá bez námahy

  • Priprav v pare, mixuj, rozmraz a ohrej

  • Zdravá príprava v pare

  • Priprav v pare a mixuj v jedinej nádobe

  • Rady a recepty pri zmene na tuhú stravu

Jedinečný spôsob prípravy v pare pre zdravé varenie

Jedinečný spôsob prípravy v pare pre zdravé varenie

Príprava v pare predstavuje zdravý spôsob varenia. Naša jedinečná technológia necháva paru cirkulovať od spodnej časti smerom hore, vďaka čomu sa všetky prísady rovnomerne uvaria bez vriacej vody. Živiny, textúra a šťava sa zachovajú a potraviny sú pripravené na mixovanie.

Na prípravu v pare a mixovanie potrebujete len jeden praktický pohár

Na prípravu v pare a mixovanie potrebujete len jeden praktický pohár

V jedinom pohári máte všetko, čo potrebujete na prípravu výživnej detskej stravy. Po uvarení prísad v pare stačí zdvihnúť pohár, obrátiť ho, zaistiť na mieste a rozmixovať stravu na želanú konzistenciu.

Od pyré až po tuhé kúsky – pre každú fázu tohto prechodu

Od pyré až po tuhé kúsky – pre každú fázu tohto prechodu

Od mimoriadne jemne rozmixovaného ovocia a zeleniny až po kombináciu prísad ako mäso, ryby, strukoviny a napokon aj hrudkovitejšie jedlá. Náš varič zdravej detskej stravy vám pomôže v každej fáze tohto procesu.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-961262

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

68

Recenzie

84%

Odporúča tento produkt

11/03/2022

Slovensko

Slovensko

Topka 4v1

Tento mixér je to najlepšie čo si maminka môže priať, skvele urobene papanie v jednom stroji, odporúčam všetkým :))

Výhody

Rýchlosť a kvalita

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parný hrniec a mixér 4 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parný hrniec a mixér 4 v 1

01/05/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Úžasný pomocník

Rychly, tichy, maly, uzasny pomocnik. Mam velkou radost, ze ho mam. Dostala jsem doporuceni od kamaradky, ktera ma miminko a ja ho pouzivam pro svou babicku, ktera je upoutana na luzko po mrtvici a jí pouze kasovitou stravu. Kdybych byla mladsi, klidne bych sla do tretiho ditete, protoze tento produkt je obrovskym pomocnikem. Jidlo je cerstve, chutne a vim, co jsem do nej dala.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vše přesně podle popisu

Ohromná pomoc při vaření příkrmů, vše sedí podle popisu

Výhody

Rychlost a jednoduchost přípravy

Nevýhody

Zatím jsem neobjevila

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 