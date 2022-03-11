Tento produkt už nie je dostupný
Priprav v pare, mixuj, rozmraz a ohrej
Zdravá príprava v pare
Priprav v pare a mixuj v jedinej nádobe
Rady a recepty pri zmene na tuhú stravu
Príprava v pare predstavuje zdravý spôsob varenia. Naša jedinečná technológia necháva paru cirkulovať od spodnej časti smerom hore, vďaka čomu sa všetky prísady rovnomerne uvaria bez vriacej vody. Živiny, textúra a šťava sa zachovajú a potraviny sú pripravené na mixovanie.
V jedinom pohári máte všetko, čo potrebujete na prípravu výživnej detskej stravy. Po uvarení prísad v pare stačí zdvihnúť pohár, obrátiť ho, zaistiť na mieste a rozmixovať stravu na želanú konzistenciu.
Od mimoriadne jemne rozmixovaného ovocia a zeleniny až po kombináciu prísad ako mäso, ryby, strukoviny a napokon aj hrudkovitejšie jedlá. Náš varič zdravej detskej stravy vám pomôže v každej fáze tohto procesu.
Ocenenia
4.3
z 5
68
Recenzie
84%
Odporúča tento produkt
Mamča21
11/03/2022
Slovensko
Topka 4v1
Tento mixér je to najlepšie čo si maminka môže priať, skvele urobene papanie v jednom stroji, odporúčam všetkým :))
Výhody
Rýchlosť a kvalita
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parný hrniec a mixér 4 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parný hrniec a mixér 4 v 1
Kotleta2021
01/05/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Úžasný pomocník
Rychly, tichy, maly, uzasny pomocnik. Mam velkou radost, ze ho mam. Dostala jsem doporuceni od kamaradky, ktera ma miminko a ja ho pouzivam pro svou babicku, ktera je upoutana na luzko po mrtvici a jí pouze kasovitou stravu. Kdybych byla mladsi, klidne bych sla do tretiho ditete, protoze tento produkt je obrovskym pomocnikem. Jidlo je cerstve, chutne a vim, co jsem do nej dala.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
klarinka1991
10/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vše přesně podle popisu
Ohromná pomoc při vaření příkrmů, vše sedí podle popisu
Výhody
Rychlost a jednoduchost přípravy
Nevýhody
Zatím jsem neobjevila
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.