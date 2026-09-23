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Philips AventOdkladacie nádoby na čerstvé pokrmy

SCF876/02

Ľahké skladovanie čerstvých jedál

Navrhnutý pre varič zdravej detskej stravy 4 v 1 od spoločnosti Philips Avent. Dávkujte, skladujte, rozmrazujte a ohrievajte výživné jedlá s ľahkosťou.

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Ľahké skladovanie čerstvých jedál

  • 2 opätovne použiteľné odkladacie nádoby

  • Pre varič zdravej detskej stravy

Jednoducho rozmrazujte alebo prihrievajte odložené jedlá

Jednoducho rozmrazujte alebo prihrievajte odložené jedlá

Navrhnutý pre varič zdravej detskej stravy 4 v 1 od spoločnosti Philips Avent. Rozmrazujte a ohrievajte výživné jedlá s ľahkosťou.

Odložte správnu veľkosť porcie pre svoje rastúce batoľa

Odložte správnu veľkosť porcie pre svoje rastúce batoľa

Odložte správnu veľkosť porcie pre svoje rastúce batoľa.

Tesniace veká uchovajú chuť a čerstvosť

Tesniace veká uchovajú chuť a čerstvosť.

Technické špecifikácie

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 