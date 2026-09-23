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Tento produkt už nie je dostupný
SCF876/02
Ľahké skladovanie čerstvých jedál
Navrhnutý pre varič zdravej detskej stravy 4 v 1 od spoločnosti Philips Avent. Dávkujte, skladujte, rozmrazujte a ohrievajte výživné jedlá s ľahkosťou.
2 opätovne použiteľné odkladacie nádoby
Pre varič zdravej detskej stravy
Navrhnutý pre varič zdravej detskej stravy 4 v 1 od spoločnosti Philips Avent. Rozmrazujte a ohrievajte výživné jedlá s ľahkosťou.
Odložte správnu veľkosť porcie pre svoje rastúce batoľa.
Tesniace veká uchovajú chuť a čerstvosť.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.