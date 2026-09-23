SCN355/INT
Malý priestor. Obrovský obraz!
Trojitý laserový projektor Ultra Short Throw Screeneo UL5 Smart poskytuje obraz v rozlíšení Full HD s presnosťou farieb HDR10 a REC2020 až do 120"* pri umiestnení len niekoľko centimetrov od steny. Obsahuje predinštalované aplikácie, dvojpásmové pripojenie Wi-Fi a Bluetooth.
Veľmi krátka projekčná vzdialenosť, 100'' uhlopriečka
Full HD s 108 % REC2020
Systém LuminOS, integrované aplikácie
Mimoriadne kompaktný
Posuňte svoj zážitok zo sledovania na novú úroveň pomocou vstavaných 2 x 3 W reproduktorov v projektore Screeneo UL5 Smart. Poskytujú vyvážený zvuk, ktorý doplní váš obraz a dotiahne váš zážitok do dokonalosti. Potrebujete výkonnejší zvuk? Jednoducho pripojte k projektoru Screeneo UL5 Smart externý reproduktor Bluetooth!
Objavte s projektorom Screeneo UL5 Smart silu všestranných možností pripojenia. Vďaka portom HDMI 2.1, USB A a USB-C je pripojenie zariadení, ako sú herné konzoly, Apple TV alebo satelitné prijímače, hračkou. Napájací port USB A použite na jednoduché pripojenie zariadenia Amazon Fire Stick. Port USB-C projektor napája a umožňuje jednoduché pripojenie notebookov, smartfónov alebo tabletov. Projektor Screeneo UL5 Smart vám vďaka všestrannému pripojeniu ponúka zábavu bez problémov.
Ponorte sa do nekonečného sveta zábavy s projektorom Screeneo UL5 Smart, ktorý pracuje s naším pokročilým systémom LuminOS založeným na systéme Android. Projektor môžete začať používať ihneď po vybalení z krabice, pretože sú v ňom predinštalované všetky vaše obľúbené aplikácie – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ a ďalšie! Svet multimédií máte na dosah ruky, a to všetko vďaka jednoduchému a praktickému projektoru Screeneo UL5 Smart.
Hodnotenie
Jas farieb (farebný svetelný výkon) a jas bielej (biely svetelný výkon) sa líšia v závislosti od nastavenia projektora. Farebný svetelný výkon meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4, biely svetelný výkon meraný v súlade so štandardom ISO 21118.
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APLIKÁCIE: Vyžaduje sa pripojenie k internetu. Môžu sa účtovať poplatky za prenos dát a predplatné. Aplikácie a používateľské rozhranie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pred použitím sa vyžaduje súhlas so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Niektoré služby je možné sledovať po registrácii a predplatení.