VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!
  • Malý priestor. Obrovský obraz!

Screeneo UL5 SmartDomáci projektor

SCN355/INT

Malý priestor. Obrovský obraz!

Trojitý laserový projektor Ultra Short Throw Screeneo UL5 Smart poskytuje obraz v rozlíšení Full HD s presnosťou farieb HDR10 a REC2020 až do 120"* pri umiestnení len niekoľko centimetrov od steny. Obsahuje predinštalované aplikácie, dvojpásmové pripojenie Wi-Fi a Bluetooth.

Zobraziť všetky výhody

Malý priestor. Obrovský obraz!

  • Veľmi krátka projekčná vzdialenosť, 100'' uhlopriečka

  • Full HD s 108 % REC2020

  • Systém LuminOS, integrované aplikácie

  • Mimoriadne kompaktný

Stereofónne reproduktory

Stereofónne reproduktory

Posuňte svoj zážitok zo sledovania na novú úroveň pomocou vstavaných 2 x 3 W reproduktorov v projektore Screeneo UL5 Smart. Poskytujú vyvážený zvuk, ktorý doplní váš obraz a dotiahne váš zážitok do dokonalosti. Potrebujete výkonnejší zvuk? Jednoducho pripojte k projektoru Screeneo UL5 Smart externý reproduktor Bluetooth!

Všestranné možnosti pripojenia

Všestranné možnosti pripojenia

Objavte s projektorom Screeneo UL5 Smart silu všestranných možností pripojenia. Vďaka portom HDMI 2.1, USB A a USB-C je pripojenie zariadení, ako sú herné konzoly, Apple TV alebo satelitné prijímače, hračkou. Napájací port USB A použite na jednoduché pripojenie zariadenia Amazon Fire Stick. Port USB-C projektor napája a umožňuje jednoduché pripojenie notebookov, smartfónov alebo tabletov. Projektor Screeneo UL5 Smart vám vďaka všestrannému pripojeniu ponúka zábavu bez problémov.

Systémy LuminOS s aplikáciami

Systémy LuminOS s aplikáciami

Ponorte sa do nekonečného sveta zábavy s projektorom Screeneo UL5 Smart, ktorý pracuje s naším pokročilým systémom LuminOS založeným na systéme Android. Projektor môžete začať používať ihneď po vybalení z krabice, pretože sú v ňom predinštalované všetky vaše obľúbené aplikácie – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ a ďalšie! Svet multimédií máte na dosah ruky, a to všetko vďaka jednoduchému a praktickému projektoru Screeneo UL5 Smart.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Jas farieb (farebný svetelný výkon) a jas bielej (biely svetelný výkon) sa líšia v závislosti od nastavenia projektora. Farebný svetelný výkon meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4, biely svetelný výkon meraný v súlade so štandardom ISO 21118.

  2. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. APLIKÁCIE: Vyžaduje sa pripojenie k internetu. Môžu sa účtovať poplatky za prenos dát a predplatné. Aplikácie a používateľské rozhranie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pred použitím sa vyžaduje súhlas so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Niektoré služby je možné sledovať po registrácii a predplatení.