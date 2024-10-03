2 fľaše
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom 1
0 m+
Náš klinicky overený* ventil potláčajúci koliku je navrhnutý na zníženie koliky a plynatosti. Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent znižuje výskyt koliky a nervozity. Deti kŕmené fľašami Philips Avent so systémom potláčajúcim koliku sú v noci o 60 % menej nervózne než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni jeho vťahovaniu do fľaše, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
Cumlík je navrhnutý tak, aby sa zabránilo vťahovaniu cumlíka do fľaše, čo zaručuje bezpečné prisatie a neprerušované kŕmenie.
4.9
z 5
81
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Bibiss
03/10/2024
România
Súčasť akcie
Merită încercate!
Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!
Výhody
Ușoare și rezistente
Nevýhody
S au albit puțin la sterilizat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/02 Biberon anti-colici
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/02 Biberon anti-colici
kzr717
01/10/2024
România
Súčasť akcie
Produsul face exact cea ce promite
Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !
Výhody
Evitarea colicilor
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/02 Biberon anti-colici
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/02 Biberon anti-colici
01/10/2024
România
Súčasť akcie
Minunat
Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici
Výhody
Diminuează bulele de aer din lapte
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nervozity ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše poprednej značky.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.