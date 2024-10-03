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Všetky rady

  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Philips AventDetská fľaša so systémom potláčania koliky

SCY100/02

4.9
| (81) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Fľaše radu Anti-colic so systémom ventilu potláčajúcim koliku a textúrovaným cumlíkom sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prerušovanie a nepohodlie pri kŕmení. Vďaka integrovanému ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch dostáva do fľašky a nie do bruška dieťaťa.
Zobraziť všetky výhody

Navrhnuté na kŕmenie bez prerušenia

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 2 fľaše

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s prietokom 1

  • 0 m+

Jedinečný ventil Anti-colic – navrhnutý na zmiernenie prehĺtania vzduchu

Jedinečný ventil Anti-colic – navrhnutý na zmiernenie prehĺtania vzduchu

Náš klinicky overený* ventil potláčajúci koliku je navrhnutý na zníženie koliky a plynatosti. Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent znižuje výskyt koliky a nervozity. Deti kŕmené fľašami Philips Avent so systémom potláčajúcim koliku sú v noci o 60 % menej nervózne než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni jeho vťahovaniu do fľaše, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.

Tvar cumlíka je navrhnutý na pevné prisatie

Tvar cumlíka je navrhnutý na pevné prisatie

Cumlík je navrhnutý tak, aby sa zabránilo vťahovaniu cumlíka do fľaše, čo zaručuje bezpečné prisatie a neprerušované kŕmenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

81

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3
2

03/10/2024

România

România

Merită încercate!

Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!

Výhody

Ușoare și rezistente

Nevýhody

S au albit puțin la sterilizat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/02 Biberon anti-colici

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/02 Biberon anti-colici

01/10/2024

România

România

Produsul face exact cea ce promite

Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !

Výhody

Evitarea colicilor

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/02 Biberon anti-colici

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/02 Biberon anti-colici

01/10/2024

România

România

Minunat

Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici

Výhody

Diminuează bulele de aer din lapte

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nervozity ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše poprednej značky.

  2. Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

  3. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.