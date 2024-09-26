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Všetky rady

  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Philips AventDetská fľaša so systémom potláčania koliky

SCY103/02

4.8
| (33) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Fľaše radu Anti-colic so systémom ventilu potláčajúcim koliku a textúrovaným cumlíkom sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prerušovanie a nepohodlie pri kŕmení. Vďaka integrovanému ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch dostáva do fľašky a nie do bruška dieťaťa.
Zobraziť všetky výhody

Navrhnuté na kŕmenie bez prerušenia

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 2 fľaše

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík s prietokom 2

  • 1m+

Jedinečný ventil Anti-colic – navrhnutý na zmiernenie prehĺtania vzduchu

Jedinečný ventil Anti-colic – navrhnutý na zmiernenie prehĺtania vzduchu

Náš klinicky overený* ventil potláčajúci koliku je navrhnutý na zníženie koliky a plynatosti. Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent znižuje výskyt koliky a nervozity. Deti kŕmené fľašami Philips Avent so systémom potláčajúcim koliku sú v noci o 60 % menej nervózne než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni jeho vťahovaniu do fľaše, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.

Tvar cumlíka je navrhnutý na pevné prisatie

Tvar cumlíka je navrhnutý na pevné prisatie

Cumlík je navrhnutý tak, aby sa zabránilo vťahovaniu cumlíka do fľaše, čo zaručuje bezpečné prisatie a neprerušované kŕmenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

33

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

4
3

26/09/2024

România

România

Produs peste asteptari

Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.

Výhody

Material de calitate

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

26/09/2024

România

România

Sunt foarte incantata de toate produsele incercate

Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.

Výhody

Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul

Nevýhody

Nu are

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

25/09/2024

România

România

Un produs bun

Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nervozity ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše poprednej značky.

  2. Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

  3. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.