1 fľaša
330 ml (11 oz)
Cumlík s prietokom 3
3 m+
Skombinujte našu odsávačku mlieka, fľašu a diely pohára a vytvorte si výrobok podľa svojich aktuálnych potrieb.
Naša fľaša Anti-colic je navrhnutá tak, aby počas kŕmenia nedochádzalo k pretekaniu, vďaka čomu budú tieto chvíle plné pohody.
Naša fľaša Anti-colic má menej dielov, takže sa rýchlo a jednoducho skladá.
4.8
z 5
32
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Biber12
01/10/2024
România
Súčasť akcie
Este perfect
Este cel mai bun Biberon. Se curata foarte ușor, este agreat de copil din prima. Este super
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Andreea2234
30/09/2024
România
Súčasť akcie
Fara colici
Biberonul păstrează foarte bine aerul inauntru, ceea ce inseamna fara colici pentru bebelusi.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
M E-L
30/09/2024
România
Súčasť akcie
Excelent
Sunt ok,iar fetita mea chiar nu a avut colici,le-am folosit si folosim inca de la 3 luni
Výhody
Usor de utilizat,gradaj corespunzator
Nevýhody
Daca sunt bagate in aparatul de sterilizat prea des se sterge scrisul gradatiei
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nervozity ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše poprednej značky.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.