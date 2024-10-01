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Všetky rady

  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Philips AventDetská fľaša so systémom potláčania koliky

SCY106/01

4.8
| (32) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Fľaše radu Anti-colic so systémom ventilu potláčajúcim koliku a textúrovaným cumlíkom sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prerušovanie a nepohodlie pri kŕmení. Vďaka integrovanému ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch dostáva do fľašky a nie do bruška dieťaťa
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Navrhnuté na kŕmenie bez prerušenia

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 1 fľaša

  • 330 ml (11 oz)

  • Cumlík s prietokom 3

  • 3 m+

Kompatibilný rad od dojčenia po pitie z pohára

Kompatibilný rad od dojčenia po pitie z pohára

Skombinujte našu odsávačku mlieka, fľašu a diely pohára a vytvorte si výrobok podľa svojich aktuálnych potrieb.

Konštrukcia brániaca pretekaniu

Konštrukcia brániaca pretekaniu

Naša fľaša Anti-colic je navrhnutá tak, aby počas kŕmenia nedochádzalo k pretekaniu, vďaka čomu budú tieto chvíle plné pohody.

Jednoduché čistenie a montáž s malým počtom dielov

Jednoduché čistenie a montáž s malým počtom dielov

Naša fľaša Anti-colic má menej dielov, takže sa rýchlo a jednoducho skladá.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

32

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2

01/10/2024

România

România

Este perfect

Este cel mai bun Biberon. Se curata foarte ușor, este agreat de copil din prima. Este super

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

30/09/2024

România

România

Fara colici

Biberonul păstrează foarte bine aerul inauntru, ceea ce inseamna fara colici pentru bebelusi.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

30/09/2024

România

România

Excelent

Sunt ok,iar fetita mea chiar nu a avut colici,le-am folosit si folosim inca de la 3 luni

Výhody

Usor de utilizat,gradaj corespunzator

Nevýhody

Daca sunt bagate in aparatul de sterilizat prea des se sterge scrisul gradatiei

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nervozity ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše poprednej značky.

  2. Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

  3. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.