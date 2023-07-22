1 fľaša
125 ml/4 oz
Cumlík s pomalým prietokom
0 – 3 m
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Ergonomická fľaša sa ľahko uchopí v akomkoľvek uhle a poskytuje maximálne pohodlie počas kŕmenia. Jednoduchá na držanie pre vás aj malé ručičky dieťaťa.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.8
z 5
143
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
CeRe13
22/07/2023
Česká republika
Maximální spokojenost
S touto lahvičkou jsme moc spokojená. Dobře padne do ruky a má ideální velikost. Díky ventilu miminko nepolyká vzduch a tím se zamezí bolesti břiška. Savička připomíná tvar prsu, takže můžete kombinovat kojení a lahvičku. Za sebe i své dítko bych tuto lahvičku doporučila, jsme s ní maximálně spokojení a nemám nic, co bych mohla vytknout.
Výhody
Speciální Ventil, dobrá velikost a tvar, dítko pije bez problému
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
ajrinka
22/06/2023
Česká republika
Dětská lahvička s ventilem Airfree
Lahvička mě opravdu mile překvapila. Je vybavena speciálním ventilem, který zabrání tomu, aby dítě nepolykalo tolik vzduchu. Tím se samozřejmě omezí bolest bříška, prdíky a kolika. Lahvička nijak neteče, když ji omylem převrátím nebo spadne. Pokud malý chce dostat mléko nebo čaj, musí si opravdu pořádně sát a to mi přijde super. Navíc má lahvička tvar prsou, takže nepřestane chtít ani matčino prso. Podle mého názoru je to nejlepší lahvička, kterou jsem kdy vlastnila a určitě pořídíme další.
Výhody
ergonomický tvar, design, speciální ventil airfree, neteče
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Ivulinek123
21/06/2023
Česká republika
Veliká spokojenost
Lahvička má skvělý ergonomický tvar, dobře se drží v ruce a nepadá z ní. Díky ventilu na lahvičce se mléko ani jednou nevylilo, a to lítala všude možně. :-) To považuji za obrovskou výhodu. Mám pocit, že díky této lahvičce syn polyká mnohem méně vzduchu, po nakrmení netrpí na bolest břicha a nadýmání a opravdu se to zlepšilo po pití z této lahve. Velká spokojenost za nás.
Výhody
Ergonomický tvar, Speciální ventil
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, ako pri kŕmení z prsníka