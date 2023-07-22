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Všetky rady

  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením

Philips Avent Natural ResponseDetská fľaša s ventilom Airfree

SCY670/02

4.8
| (143) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
Umožňuje upokojujúce a pohodlné kŕmenie. Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, podporuje jedinečný rytmus cmúľania, prehĺtania a dýchania dieťaťa, zatiaľ čo ventilom AirFree je navrhnutý tak, aby vzduch nevnikal do bruška a chránil tak pred kolikou, plynatosťou a refluxom.
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Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením

  • 2 fľaše

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s pomalým prietokom

  • 0 – 3 m

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Jednoduché držanie aj v malých rukách

Jednoduché držanie aj v malých rukách

Ergonomická fľaša sa ľahko uchopí v akomkoľvek uhle a poskytuje maximálne pohodlie počas kŕmenia. Jednoduchá na držanie pre vás aj malé ručičky dieťaťa.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

143

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3
2

22/07/2023

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

S touto lahvičkou jsme moc spokojená. Dobře padne do ruky a má ideální velikost. Díky ventilu miminko nepolyká vzduch a tím se zamezí bolesti břiška. Savička připomíná tvar prsu, takže můžete kombinovat kojení a lahvičku. Za sebe i své dítko bych tuto lahvičku doporučila, jsme s ní maximálně spokojení a nemám nic, co bych mohla vytknout.

Výhody

Speciální Ventil, dobrá velikost a tvar, dítko pije bez problému

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

22/06/2023

Česká republika

Česká republika

Dětská lahvička s ventilem Airfree

Lahvička mě opravdu mile překvapila. Je vybavena speciálním ventilem, který zabrání tomu, aby dítě nepolykalo tolik vzduchu. Tím se samozřejmě omezí bolest bříška, prdíky a kolika. Lahvička nijak neteče, když ji omylem převrátím nebo spadne. Pokud malý chce dostat mléko nebo čaj, musí si opravdu pořádně sát a to mi přijde super. Navíc má lahvička tvar prsou, takže nepřestane chtít ani matčino prso. Podle mého názoru je to nejlepší lahvička, kterou jsem kdy vlastnila a určitě pořídíme další.

Výhody

ergonomický tvar, design, speciální ventil airfree, neteče

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

21/06/2023

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Lahvička má skvělý ergonomický tvar, dobře se drží v ruce a nepadá z ní. Díky ventilu na lahvičce se mléko ani jednou nevylilo, a to lítala všude možně. :-) To považuji za obrovskou výhodu. Mám pocit, že díky této lahvičce syn polyká mnohem méně vzduchu, po nakrmení netrpí na bolest břicha a nadýmání a opravdu se to zlepšilo po pití z této lahve. Velká spokojenost za nás.

Výhody

Ergonomický tvar, Speciální ventil

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, ako pri kŕmení z prsníka