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Všetky rady

  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením

Philips Avent Natural ResponseDetská fľaša s ventilom Airfree

SCY673/01

4.8
| (171) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
Umožňuje upokojujúce a pohodlné kŕmenie. Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, podporuje jedinečný rytmus cmúľania, prehĺtania a dýchania dieťaťa, zatiaľ čo ventil AirFree je navrhnutý tak, aby vzduch nevnikal do bruška a chránil tak pred kolikou, plynatosťou a refluxom.
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Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník*

Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík so stredným prietokom

  • 3 – 6 m

Cumlík bez kvapkania zabraňuje rozliatiu a strate mlieka

Cumlík bez kvapkania zabraňuje rozliatiu a strate mlieka

Otvor na cumlíku je určený na uvoľnenie mlieka len pri kŕmení dieťaťa. Takže môžete isto zabrániť rozliatiu mlieka, či už doma, alebo na cestách.

Jednoduché držanie aj v malých rukách

Jednoduché držanie aj v malých rukách

Ergonomická fľaša sa ľahko uchopí v akomkoľvek uhle a poskytuje maximálne pohodlie počas kŕmenia. Jednoduchá na držanie pre vás aj malé ručičky dieťaťa.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

171

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

25/02/2025

Česká republika

Česká republika

Mimino je spokojené, nevyjádřilo žádné námitky, takže dobrý

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

06/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Super lahvička!

[Employee of philipsglobal] S lahvičkou jsem maximálně spokojená. Chválím Airfree ventil, myslím, že opravdu funguje!

Výhody

Airfree ventil

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

16/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zatím nejlepší lahvička, co jsme vyzkoušeli

Zkusili jsme lahvičky od vícero výrobců, ale u této jsme zůstali. Dítě lahvičku přijalo jako by nic, snadno se udržuje, čistí a je kompatibilní s dalšími příslušenstvími značky AVENT. Nejvíce nás však potěšilo, že dítě nepolyká vzduch, netrápí ho tolik bolení bříška a nám to konečně dává alespoň pár hodin spánku navíc!!!

Výhody

Komfort dítěte, čištění

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, ako pri kŕmení z prsníka