1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík so stredným prietokom
3 – 6 m
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.9
z 5
326
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Katkalusa
17/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Super lahev
Lahev nám vyhovuje, má dobrý tvar i velikost, zřetelně popsaná se super savičkou
Výhody
Tvar
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev
Ajasever
17/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Je lehoucka, krásně do malých ručiček.
Krásná, lehká lahvička. Ale je k ní savička s které naše dcera nechce pít.
Výhody
Lehká
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev
Misshhka
16/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Lahvička Avent Natural splňuje mé požadavky
Máme už tři lahvičky Avent Natural různých objemů a co na ní oceňuji, je její praktičnost. Lahvička je lehká, dobře padne do ruky a velmi snadno se omývá, ať už v myčce či v ruce. Dokonce materiál lahvičky přežil drobnou nehodu, kdy lahvička upadla na dlažbu.
Výhody
Lehkost a snadná omyvatelnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011