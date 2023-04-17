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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Nové

Philips Avent Natural ResponseDetská fľaša

SCY903/74

4.9
| (326) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík Natural Response uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Bábätká môžu piť vo vlastnom rytme ako na prsníku, takže je ľahké kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Nájsť správny cumlík je dôležité. Viac informácií nájdete nižšie.
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Cumlík, ktorý funguje ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík so stredným prietokom

  • 3 – 6 m

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

326

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

17/04/2023

Česká republika

Česká republika

Super lahev

Lahev nám vyhovuje, má dobrý tvar i velikost, zřetelně popsaná se super savičkou

Výhody

Tvar

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev

17/04/2023

Česká republika

Česká republika

Je lehoucka, krásně do malých ručiček.

Krásná, lehká lahvička. Ale je k ní savička s které naše dcera nechce pít.

Výhody

Lehká

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev

16/04/2023

Česká republika

Česká republika

Lahvička Avent Natural splňuje mé požadavky

Máme už tři lahvičky Avent Natural různých objemů a co na ní oceňuji, je její praktičnost. Lahvička je lehká, dobře padne do ruky a velmi snadno se omývá, ať už v myčce či v ruce. Dokonce materiál lahvičky přežil drobnou nehodu, kdy lahvička upadla na dlažbu.

Výhody

Lehkost a snadná omyvatelnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY903 Dětská lahev

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