1 fľaša
330 ml (11 oz)
Cumlík s rýchlym prietokom
6m+
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.
4.8
z 5
177
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Akinorev07
21/02/2025
Česká republika
Naše oblíbené lahvičky
Používáme lahvičky avent od narození miminka. Jsou ideální, mají přehledné rysky. Jsou kvalitní, komponenty z různých avent produktů k sobě pasují. Savičky jsou vyhovující. Doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY906 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY906 Dětská lahev
Kobližka
11/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Dětská lahvička Natural response
Lavička má skvělý tvar a malému se lehce drží teď Díky zúžení uprostřed mu nijak neklouže z rukou, dobře se mu s ním manipuluje, a bez problémů jí udrží nahoře. Je lehká, což vidím jako velké plus.
Výhody
Tvar, lehkost
Nevýhody
Žádné jsem nenašla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY906 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY906 Dětská lahev
Lenka T.
09/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělá lahev
Skvělá lahvička PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE, do které jsem se hned napoprvé já i dcera zamilovaly. Je velmi lehká, velmi dobře tvarovaná, čímž se dítěti velmi dobře drží a může samo pít. Je vyrobena z kvalitního materiálu. Má elegantní vzhled.
Výhody
tvar, nízká váha, snadná údržba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY906 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY906 Dětská lahev
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011